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Selon le Wall Street Journal, le fonds activiste Starboard Value a pris une participation importante dans le développeur de logiciels d'IA Dynatrace
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 02:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 1; ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation importante dans le fabricant de logiciels d'IA Dynatrace DT.N et préconise des changements stratégiques pour aider à faire remonter le cours de son action, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant le projet d'une lettre rédigée par un cadre supérieur.

Selon le WSJ,le projet delettre rédigépar Peter Feld, membre de la direction de Starboard, qui devrait être envoyé à Dynatrace mardi,souligne que l'action de la société est sous-évaluée par rapport à ses concurrents du secteur.

À la suite de cette nouvelle, l'action Dynatrace a bondi de 8 % lors des échanges après la clôture.

Starboard est déjà devenu l'un des cinq principaux actionnaires de Dynatrace et a engagé des discussions en privé avec la direction de la société ces derniers mois.

La société estime que les actions de Dynatrace ont souffert du ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires et des inquiétudes des investisseurs concernant les performances à court terme, selon l'article du WSJ.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'article du WSJ.

Starboard Value et Dynatrace n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures d'ouverture habituelles.

Les actions de Dynatrace ont chuté de plus de 17 % depuis le début de l'année, bien que la société basée dans le Massachusetts ait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 2,005 et 2,010 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 1,985 à 1,995 milliard de dollars.

Starboard estime que Dynatrace devrait accélérer son programme de rachat d'actions, suggérant que la société pourrait restituer plus de 2,5 milliards de dollars d'ici trois ans, selon l'article du WSJ.

Dynatrace avait déjà annoncé en février un plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars.

Les investisseurs activistes acquièrent des participations dans des entreprises principalement pour influencer la direction et susciter des changements qui font grimper le cours de l'action et augmentent la valeur pour les actionnaires.

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