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Selon le Wall Street Journal, BlackRock aurait cherché à acquérir pour au moins 5 milliards de dollars d'actions lors de l'introduction en bourse de SpaceX
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 18:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire d'actifs BlackRock BLK.N aurait cherché à acquérir pour au moins 5 milliards de dollars d'actions lors de l'introduction en bourse de SpaceX, la société d'Elon Musk SPCX.O , a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

SpaceX devrait lever environ 75 milliards de dollars dans le cadre de ce qui serait la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée, avec une valorisation d'environ 1 800 milliards de dollars.

Le carnet d'ordres a été clôturé mercredi et les banquiers sont en train de déterminer la répartition des actions en vue d'une cotation prévue vendredi au Nasdaq, a indiqué le WSJ.

Reuters avait précédemment rapporté que SpaceX envisageait d'allouer jusqu'à 30 % de l'offre aux investisseurs particuliers.

Musk a réécrit le scénario de l'introduction en bourse de SpaceX à bien d'autres égards, qu'il s'agisse de donner aux investisseurs particuliers un rôle plus important dans les attributions, de faire pression pour une inclusion rapide dans les indices ou de structurer la gouvernance de manière à préserver un contrôle fort du fondateur.

SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, tandis que BlackRock a refusé de s'exprimer. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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