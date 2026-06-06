Selon le Russe Sechin, la Chine est la mieux préparée à une fermeture du détroit d'Ormuz

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Igor Sechin, directeur général de Rosneft, le plus grand producteur de pétrole de Russie ROSN.MM , a déclaré samedi que la Chine était la mieux préparée à une fermeture du détroit d'Ormuz grâce à sa politique d'État mûrement réfléchie.

La politique de sécurité énergétique de la Chine est équilibrée et repose sur une évaluation réaliste des risques, a déclaré M. Sechin.