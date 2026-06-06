((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Igor Sechin, directeur général de Rosneft, le plus grand producteur de pétrole de Russie ROSN.MM , a déclaré samedi que la Chine était la mieux préparée à une fermeture du détroit d'Ormuz grâce à sa politique d'État mûrement réfléchie.
La politique de sécurité énergétique de la Chine est équilibrée et repose sur une évaluation réaliste des risques, a déclaré M. Sechin.
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