Selon le NHC, Edouard pourrait atteindre une intensité proche de celle d'un ouragan avant d'atteindre la côte nord-ouest du golfe du Mexique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

La tempête tropicale Edouard devrait se renforcer et pourrait atteindre la force d’un ouragan avant de toucher la côte nord-ouest du golfe du Mexique mardi, a indiqué le Centre national des ouragans des États-Unis dans son dernier bulletin.

La tempête se trouvait à environ 155 miles (250 km) au sud-est de Port Arthur, au Texas, avec des vents soutenus maximaux de 40 miles par heure (65 km/h).

Edouard devrait apporter des précipitations totales comprises entre 3 et 6 pouces, avec des cumuls maximaux pouvant atteindre 9 pouces dans certaines parties de l’arrière-pays de la côte nord du Texas jusqu’au centre-est de l’État, et potentiellement entre 2 et 3 pouces dans l’extrême sud-ouest de la Louisiane, a indiqué le NHC.

"Ces précipitations risquent de provoquer des crues soudaines, en particulier dans les zones basses et urbaines."

Par ailleurs, Motiva Enterprises MOTIV.UL et Exxon Mobil <XOM.N préparaient leurs raffineries de l’est du Texas en prévision de la tempête, ont indiqué lundi des sources proches des opérations des sites.