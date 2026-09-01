Après neuf mois en mer, le porte-avions américain Lincoln arrive en Thaïlande

Le porte-avions américain Abraham Lincoln, au coeur d'une polémique sur les conditions de vie à bord après plus de neuf mois en mer, doit arriver en Thaïlande dans la nuit de mardi à mercredi pour une escale récréative.

La station balnéaire de Pattaya, où les soldats américains en permission avaient l'habitude de se rendre durant la guerre du Vietnam, se prépare à accueillir ses quelque 5.000 membres d'équipage.

"Environ 600 agents seront mobilisés pour assurer la sécurité et fournir l'assistance nécessaire", a indiqué à l'AFP Narit Niramaiwong, gouverneur de la province de Chonburi.

Le bâtiment à propulsion nucléaire a quitté San Diego, en Californie, le 21 novembre 2025 pour une mission en mer de Chine méridionale et a été redirigé vers le Moyen-Orient avant que les Etats-Unis et Israël ne lancent le 28 février la guerre contre l'Iran.

Une vue générale de la baie de Pattaya est visible depuis la colline de Pratumnak à Pattaya, le 3 juillet 2026 ( AFP / ANTHONY WALLACE )

Des rapports faisant état de pénuries alimentaires, de problèmes de plomberie et de marins désespérés menaçant de se jeter par-dessus bord ont suscité des critiques aux Etats-Unis, où le conflit est de plus en plus impopulaire.

Après 285 jours en mer, l'USS Abraham Lincoln doit accoster juste après minuit (17H01 GMT mardi) au port de Laem Chabang et y rester jusqu'à dimanche soir, selon le maire de Pattaya, Poramase Ngampiches, qui espère 100 millions de bahts (2,6 millions d'euros) de retombées économiques.

"Les membres d'équipage n'ont pas dépensé d'argent depuis 200 jours", souligne-t-il, insistant sur la "sécurité" et appelant les commerçants à ne pas gonfler les prix pour "ne pas exploiter" les marins.

Ces derniers auront l'interdiction de pratiquer de sports nautiques, comme le jet-ski, et de consommer du cannabis, a précisé l'élu.

Ancien paisible village de pêcheurs, Pattaya s'est transformée pendant la guerre du Vietnam dans les années 1960, lorsque les soldats américains venaient s'y détendre sur ses plages bordées de palmiers.

Des passants longent les bars et les clubs de Walking Street à Pattaya le 3 juillet 2026 ( AFP / ANTHONY WALLACE )

Située à deux heures de route de Bangkok, la station balnéaire est depuis devenue l'un des épicentres mondiaux du tourisme sexuel, une image dont elle aimerait se détacher.

En pleine saison creuse touristique, l'escale du porte-avions est une aubaine pour les commerces locaux.

"Tout est bon à prendre. Ca devrait amener un petit regain d'activité", confirme Nicko, propriétaire français d'un go-go bar. "Après, il va falloir faire attention aux débordements car on sait, l'alcool aidant, que ça peut vite déraper".