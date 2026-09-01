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Bourses européennes: Paris en hausse à contre-courant des autres marchés en Europe
information fournie par AFP 01/09/2026 à 09:13
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Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris progresse à l'ouverture de la séance mardi, à contre-courant des autres marchés européens, prudents face à la hausse du pétrole et l'envolée des taux.

A Paris, l'indice CAC 40 (+0,14%) était porté par Air Liquide (+3,36%), STMicroelectronics (+2,12%) et TotalEnergies (+1,44%). A l'inverse, les Bourses de Francfort (-0,49%), Londres (-0,38%) et Milan (-0,08%) étaient en repli.

Euronext CAC40

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STMICROELECTRONICS
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TOTALENERGIES
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