Selon le Financial Times, GSK serait en pourparlers pour racheter la société de biotechnologie spécialisée dans le cancer Nuvalent pour plus de 9 milliards de dollars

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Le groupe pharmaceutique britannique GSK

GSK.L serait en pourparlers pour racheter le fabricant de médicaments anticancéreux Nuvalent NUVL.O pour plus de 9 milliards de dollars, a rapporté lundi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails:

* Les deux sociétés étaient en pourparlers tard lundi soir, dans le but de conclure un accord dès cette semaine, selon l'article.

* Selon l'article, un éventuel accord pourrait valoriser Nuvalent entre 9 et 10 milliards de dollars.

* Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Nuvalent et GSK n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

* Nuvalent affiche une capitalisation boursière de près de 7 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

* Nuvalent est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se consacre à la création de thérapies ciblées avec précision pour les patients atteints de cancer, selon son site web.

* Cette opération intervient dans un contexte de frénésie de fusions-acquisitions dans le secteur biotechnologique, les grands laboratoires pharmaceutiques se livrant à une frénésie de dépenses pour élargir leurs pipelines de produits cette année. Si le rythme actuel se maintient, la valeur totale des fusions-acquisitions dans le secteur biopharmaceutique pourrait dépasser 250 milliards de dollars en 2026, selon une note de Stifel publiée en avril.