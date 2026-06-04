Selon le Financial Times, Goldman Sachs prévoit que le chiffre d'affaires de SpaceX lié à l'IA sera multiplié par 100 d'ici 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

Goldman Sachs GS.N prévoit que le chiffre d'affaires de la division IA de SpaceX passera de 3,2 milliards de dollars en 2025 à 322 milliards de dollars d'ici 2030, selon les prévisions de la banque de Wall Street communiquées à un investisseur potentiel, a rapporté jeudi le Financial Times. La banque d'investissement a estimé que le chiffre d'affaires total de SpaceX atteindrait 474 milliards de dollars en 2030, contre 18,7 milliards de dollars l'année dernière, ajoute le rapport.

Goldman a prévu que le chiffre d'affaires du segment IA de SpaceX bondira de 388% par rapport à l'année précédente pour atteindre 15,6 milliards de dollars en 2026, puis 34,5 milliards de dollars en 2027, selon l'article, qui cite une source proche du dossier.

Goldman Sachs n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu confirmer ce rapport de manière indépendante. La banque d'investissement agit en tant que chef de file de l'opération. Parmi les autres souscripteurs de cette vente massive d'actions de SpaceX figurent Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup et J.P. Morgan.

La société d'Elon Musk vise à lever 75 milliards de dollars, un montant record pour une introduction en bourse, avec une valorisation de 1.750 milliards de dollars, ce qui la placerait immédiatement parmi les 10 entreprises cotées aux États-Unis ayant la plus grande valeur. La société a fixé publiquement mercredi le prix de ses actions à 135 dollars pour son introduction en bourse et a lancé aujourd'hui sa tournée de présentation, la fixation du prix étant prévue pour le 11 juin. La cotation des actions débutera le lendemain sur le Nasdaq.

Malgré ces valorisations élevées, les investisseurs devraient se bousculer pour s'assurer une place dans l'opération, attirés par les antécédents d'Elon Musk.

Cependant, les analystes de Morningstar ont estimé la valorisation de SpaceX à 780 milliards de dollars , soit moins de la moitié de l'objectif de l'entreprise pour son introduction en bourse.

Selon Morningstar, les perspectives de l'activité IA de l'entreprise, qui comprend xAI et la plateforme de réseaux sociaux X, sont incertaines en raison d'une situation économique floue et de la concurrence d'OpenAI et d'Anthropic.