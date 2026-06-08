Selon le Financial Times, Gen II envisagerait une vente de 6 milliards de dollars

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Les propriétaires de Gen II, basée à New York, envisagent de céder cette année l'administrateur de fonds de capital-investissement dans le cadre d'une transaction évaluée à 6 milliards de dollars, a rapporté lundi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

La société est soutenue par un consortium d'investisseurs institutionnels, dont la société de capital-investissement General Atlantic et l'investisseur dans le secteur des logiciels Hg HGT.L , selon le site web de Hg.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Gen II, General Atlantic et Hg n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Aucune décision définitive n'a été prise et les plans restent susceptibles d'être modifiés, aucun conseiller n'ayant encore été désigné, précise l'article.

Gen II a été créée en 2009 et gère aujourd'hui plus de 1.500 milliards de dollars de capitaux dans des fonds privés, selon son site web.