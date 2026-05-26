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Selon le CPC, les chargements de pétrole s'élèvent à 25,95 millions de tonnes depuis le début de l'année
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 10:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Consortium du pipeline de la Caspienne, qui exporte du pétrole du Kazakhstan et de Russie via le terminal russe de la mer Noire, a déclaré mardi que les chargements de pétrole effectués entre le 1er janvier et le 24 mai avaient atteint 25,95 millions de tonnes sur 206 pétroliers.

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