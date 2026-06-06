Selon l'IATA, des reports de commandes des compagnies du Moyen-Orient leur coûteraient cher

par Allison Lampert et Gabriel Araujo

Reporter les commandes d'avions en raison de l'incertitude et de la hausse des prix du kérosène provoquée par la guerre en Iran serait imprudent de la part des compagnies du Moyen-Orient et pourrait s'avérer coûteux à long terme, a déclaré samedi un responsable de l'Association du transport aérien international (IATA).

Kamil Al-Awadhi, vice-président pour l'Afrique et le Moyen-Orient, a cependant déclaré aux journalistes qu'il ne s'attendait pas à ce que la guerre et la hausse des coûts affectent les commandes d'avions des compagnies du Moyen-Orient, qui sont d'importants acheteurs auprès des constructeurs Boeing

BA.N et Airbus AIR.PA .

Des reports ne sont "pas judicieux car ils vous coûteront cher", a-t-il déclaré en marge du sommet annuel de l'IATA qui se tient ce week-end à Rio de Janeiro, évoquant les longs délais pour obtenir des appareils.

Compte tenu de ces délais pour la dernière génération d'avions monocouloirs d'Airbus, il faudrait des années aux opérateurs pour obtenir leurs appareils, a souligné Kamil Al-Awadhi.

"Le plan est de poursuivre dans la voie que nous avons empruntée", a-t-il ajouté.

Les compagnies aériennes du monde entier réduisent leurs vols et augmentent leurs tarifs, ainsi que leurs frais, pour compenser la hausse des coûts, alors même que les aéroports du Moyen-Orient ont été ciblés par des frappes liées à la guerre en Iran.

Kamil Al-Awadhi a également déclaré qu'il craignait qu'une attaque iranienne ayant fait un mort dans un aéroport du Koweït en début de semaine n'ait endommagé un terminal utilisé par les transporteurs étrangers dans le pays, estimant que la réparation de celui-ci prendrait au moins un an.

"D'après ce que je peux en juger, en regardant les dégâts sur les vidéos et les photos qui m'ont été envoyées, cela va prendre une éternité", a-t-il déclaré. "Je me demande donc si les autres transporteurs pourront se rendre au Koweït."

Kamil Al-Awadhi a ajouté que le Koweït devrait soit accélérer l'achèvement d'une partie d'un nouveau terminal, soit autoriser les compagnies aériennes étrangères à opérer à partir des terminaux actuellement utilisés par les transporteurs nationaux, tels que Kuwait Airways.

"Il faudra prendre des décisions difficiles et mettre en place une logistique complexe pour régler cela", a-t-il dit.

(Reportage de Gabriel Araujo et Allison Lampert, version française Benjamin Mallet)