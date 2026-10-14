Selon l'AIE, la pénurie de gazole pourrait se prolonger jusqu'en 2027

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* L'AIE prévoit que la reprise des activités des raffineries en fin d'année permettra de reconstituer les stocks, mais ne compensera pas le déficit de gazole enregistré cette année

* Selon l'AIE, le Moyen-Orient et la Russie ont perdu au total 1,3 million de barils par jour d'exportations de gazole en septembre

* L'Agence estime que la hausse des coûts du gazole risque d'attiser l'inflation et de nuire à la croissance

(Ajout d'informations issues du paragraphe 4)

par Robert Harvey

Les tensions sur l'approvisionnement en gazole pourraient persister jusqu'à l'année prochaine, car d'importantes réductions de stocks, contraires à la saisonnalité, se sont combinées à une production restreinte à l'approche du pic de demande hivernal, a déclaré l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier.

Les marges de raffinage du gazole, c'est-à-dire la prime de ce carburant par rapport au pétrole brut sous-jacent

LGOc1-LCOc1 , ont atteint des niveaux records de près de 95 dollars le baril en septembre, la réduction des capacités de raffinage due aux attaques liées à la guerre en Iran ayant fortement réduit la production.

« Les marchés du gazole sont restés soumis à une forte pression, les perturbations prolongées de l’approvisionnement ayant entraîné des prélèvements de stocks contre-saisonniers avant la période de maintenance automnale des raffineries et le pic de demande hivernal », a déclaré l’AIE.

L’AIE prévoit une reprise des activités de raffinage à l’échelle mondiale vers la fin de cette année, ce qui permettrait de commencer à reconstituer les stocks, mais cela ne suffira pas à compenser le déficit accumulé cette année, a-t-elle précisé.

Les membres de l’AIE coordonnent la mise sur le marché de 100 millions de barils de pétrole et de gazole provenant des réserves stratégiques afin de calmer les prix, dans un contexte de pressions politiques et économiques croissantes, ce carburant essentiel étant largement utilisé dans l’industrie et l’agriculture, ainsi que dans le secteur automobile.

Les pertes liées aux exportations de gazole en provenance du Moyen-Orient et de la Russie se sont élevées à 1,3 million de barils par jour au total en septembre, a indiqué l’agence.

La demande mondiale totale de pétrole devrait reculer de 2,6 millions de barils par jour en 2026, dont 25 % concerneront le gazole, a précisé l’AIE.

« Les prix record du gazole ont déjà des répercussions économiques généralisées, car ils font grimper le coût des biens et affectent les revenus réels, l’activité économique et l’inflation », a déclaré l’agence, qui conseille les pays industrialisés.

Par ailleurs, l’AIE prévoit que l’offre mondiale de pétrole baissera de 5,8 millions de barils par jour cette année, avant de s’inverser pour augmenter de 7,7 millions de barils par jour en 2027, ramenant ainsi le marché mondial du pétrole à un excédent.