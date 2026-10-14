Journaliste arrêté par Moscou : Tokyo convoque l'ambassadeur russe

Une personne regarde sur un smartphone un fil d'actualité diffusant des images du FSB russe montrant l'opération d'interpellation d'un journaliste japonais accusé d'espionnage, à Moscou, le 13 octobre 2026 ( AFP / Tatyana MAKEYEVA )

Tokyo a convoqué l'ambassadeur russe au Japon après l'arrestation d'un journaliste nippon par Moscou sur des soupçons d'espionnage, rapportent plusieurs médias japonais mercredi, dans un contexte de fortes tensions entre les deux pays.

La Russie a annoncé mardi cette arrestation sur l'île de Sakhaline, dans l'extrême-est, d'un journaliste travaillant pour le quotidien régional Hokkaido Shimbun.

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a identifié ce journaliste comme étant Yuki Imai, et précisé qu'il était accrédité auprès du ministère des Affaires étrangères. Il est accusé d'avoir "mené des activités d'espionnage sur le territoire" russe, a-t-elle ajouté.

Selon le FSB (Service fédéral de sécurité), il lui est reproché d'avoir collecté des informations relatives à la "capacité de défense de la Russie" pour les utiliser contre la sécurité nationale.

Il a été placé en détention provisoire jusqu'au 12 décembre, ont rapporté des médias russes.

"Les tentatives de Tokyo d'utiliser ses correspondants présents en Russie et bénéficiant du statut de journalistes étrangers pour collecter des informations dans le but de porter atteinte à la sécurité de notre État sont regrettables", a déclaré Mme Zakharova, affirmant que ce n'était "pas un cas isolé".

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, s'exprime lors d'une conférence de presse organisée à Tomasov, près de Bratislava, en Slovaquie, le 1er septembre 2026 ( AFP / Joe Klamar )

"Cet incident constituera un facteur supplémentaire venant assombrir le climat des relations russo-japonaises", a-t-elle encore dit.

En réponse, le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, a affirmé que "l'ambassade du Japon à Moscou et le consulat général à Ioujno-Sakhalinsk avaient adressé une demande d'information rapide auprès des autorités russes, ainsi que de prise en compte humanitaire et d'un traitement juste et impartial" de la personne arrêtée.

contexte de tensions

La chaîne japonaise TBS et l'agence de presse Jiji ont indiqué que le ministère des Affaires étrangères nippon avait convoqué l'ambassadeur de Russie à Tokyo, Nikolay Nozdrev, sans donner plus de détails.

Contacté par l'AFP, le ministère n'a pas souhaité confirmer ces informations.

Le journal Hokkaido Shimbun a indiqué dans un communiqué qu'il avait pris connaissance de l'annonce des autorités russes, mais qu'il était "encore en train de vérifier les détails". "Assurer la sécurité du journaliste est notre priorité absolue et nous prenons les mesures nécessaires en conséquence", a-t-il ajouté.

Le Japon n'a pas été en mesure d'entrer en contact avec l'intéressé et n'avait pas connaissance de son arrestation avant son annonce officielle, a déclaré mercredi le secrétaire général du gouvernement, Minoru Kihara, lors d'un point presse.

Cette affaire survient dans un contexte de vives tensions dans les relations russo-japonaises, liées notamment au statut de quatre îles dans l'Extrême-Orient dont s'est emparée l'armée soviétique en 1945.

"souveraineté" sur des îles

Photo de l'agence russe Sputnik montrant le président russe Vladimir Poutine goûtant du caviar lors d'une visite à l'usine de transformation du poisson Yasny, à Itouroup, dans l'archipel des îles Kouriles, disputé avec le Japon, le 13 août 2026 ( POOL / Gavriil Grigorov )

En août, le président russe, Vladimir Poutine, s'est rendu pour la première fois dans le sud de l'archipel des Kouriles, où se trouvent ces îles, une visite jugée "absolument inacceptable" par le Japon qui les revendique toutes les quatre.

Appelées "Kouriles du Sud" par la Russie et "Territoires du Nord" par le Japon, ces îles font partie de la région russe de Sakhaline (Extrême-Orient russe). Elles s'appellent Itouroup (Etorofu en japonais), Kounachir (Kunashiri), Shikotan et Habomai (un ensemble d'îlots qui comptent traditionnellement comme une île).

Mais, pour le Japon, elles dépendent toujours du département insulaire de Hokkaido, comme avant la Deuxième Guerre mondiale, et sont "illégalement occupées par la Russie".

Moscou avait reproché à Tokyo de "formuler des revendications absurdes" et insisté sur le fait que "la souveraineté et la juridiction de la Russie sur ces îles ne (faisaient) aucun doute".

Le Japon a durci le ton à l'égard de la Russie depuis le déclenchement de l'offensive russe de vaste ampleur en Ukraine en 2022 et pris des sanctions contre Moscou.

Parallèlement, la Russie et la Chine se sont récemment rapprochées, leurs marines et leurs forces aériennes effectuant des exercices ensemble dans des zones proches du Japon, ce qui conduit les avions japonais à décoller en régime d'alerte des centaines de fois par an.