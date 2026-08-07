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Selon l'ADNOC, les attaques contre les navires et le personnel ont un impact significatif sur ses activités
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 16:51
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

La Compagnie nationale pétrolière d’Abou Dhabi (ADNOC) a déclaré vendredi qu’elle subissait de lourdes répercussions suite à ce qu’elle a qualifié d’attaques non provoquées contre son personnel et ses actifs, alors qu’elle s’efforce de continuer à répondre aux besoins de ses clients dans un « environnement exceptionnellement difficile ».

Dans un communiqué, l’ADNOC a indiqué que 15 de ses navires avaient été attaqués par des missiles et des drones alors qu’ils transitaient par le détroit d’Ormuz depuis le début du conflit, dont trois cette semaine, faisant un mort et 20 blessés parmi les membres d’équipage.

Le détroit d’Ormuz, situé entre l’Iran et Oman, est le point d’étranglement le plus important au monde pour le transport maritime de pétrole, acheminant environ un cinquième de la consommation mondiale de pétrole. La navigation dans cette voie maritime a été perturbée à plusieurs reprises depuis que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran s’est transformée en un conflit régional plus large, les attaques contre des navires commerciaux entraînant une hausse des tarifs de fret et suscitant des inquiétudes en matière de sécurité.

ADNOC, la compagnie pétrolière d’État d’Abou Dhabi, est l’un des plus grands producteurs d’énergie au monde et exporte du pétrole brut, du gaz naturel et des produits raffinés vers des clients du monde entier.

L’ADNOC a déclaré qu’elle travaillait en étroite collaboration avec les autorités compétentes et prenait toutes les mesures nécessaires pour protéger son personnel, ses actifs et ses opérations, tout en répondant autant que possible aux besoins de ses clients.

«La liberté de navigation et le passage sûr et ininterrompu des navires marchands sur les voies navigables internationales doivent être respectés et protégés, sans menace, harcèlement ni attaque», a déclaré l’ADNOC.

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