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Selon Hazeltree, les fonds spéculatifs ont intensifié leurs paris à la baisse sur les valeurs de consommation en août
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 14:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

En août, les fonds spéculatifs ont renforcé leurs positions baissières sur les entreprises axées sur la consommation et ont réduit certaines de leurs positions baissières sur les titres liés à l'intelligence artificielle, mais se sont montrés plus pessimistes à l'égard d'Alphabet GOOGL.O , selon un rapport publié mercredi par la plateforme de données Hazeltree.

Le mois dernier, alors que la guerre au Moyen-Orient s’intensifiait, les cours du pétrole et les rendements obligataires mondiaux ont augmenté, exposant les consommateurs à une hausse des prix des carburants et des coûts d’emprunt.

Les actions du secteur des biens de consommation discrétionnaire sont celles qui ont enregistré les plus mauvaises performances à Wall Street cette année, avec une baisse d’environ 5 %, contre une hausse de 11 % pour l’indice S&P 500 .SPX .

* Kimberly-Clark KMB.O , le fabricant des mouchoirs Kleenex et des couches Huggies, a fait son entrée dans la liste des grandes entreprises américaines les plus vendues à découvert, aux côtés du service de livraison de repas DoorDash DASH.O et du fabricant de boissons gazeuses Keurig Dr Pepper KDP.O .

* Le thème de l’IA a continué de dominer les positions courtes, c’est-à-dire les paris sur la baisse du cours d’une action, en août. Le fabricant de puces Super Micro Computer

SMCI.O , les sociétés d’infrastructures d’IA Coreweave CRWV.O et Nebius Group NBIS.O , ainsi que GE Vernova GEV.N , qui fournit aux centres de données et à d’autres clients des équipements tels que des turbines à gaz, sont restés dans le top 10.

* Parmi les 20 actions nord-américaines les plus vendues à découvert, toutes issues de sociétés à grande et moyenne capitalisation, neuf étaient orientées vers la consommation, contre seulement quatre en juillet.

* Du côté des grandes capitalisations européennes, les titres exposés à la consommation, tel que le constructeur automobile BMW BMWG.DE , les groupes de boissons Diageo

DGE.L et Pernod Ricard PERP.PA , ainsi que le groupe de luxe Kering PRTP.PA , propriétaire de Gucci, figuraient parmi les plus vendus à découvert, selon les données.

* Alphabet, la société mère de Google et l’un des cinq « hyperscalers » à l’origine du développement de l’IA, a disparu en août de la liste Hazeltree des positions longues les plus prisées, le nombre de fonds vendant à découvert le titre ayant dépassé pour la première fois cette année celui des fonds détenant des positions longues.

* “En l’absence de détérioration des fondamentaux publiés, ces ventes semblent refléter la question du financement plutôt qu’une opinion sur la solidité de l’activité sous-jacente,” a déclaré Hazeltree.

* Alors que des milliards de dollars d’emprunts et de dépenses sont injectés dans l’IA, les investisseurs surveillent de près la manière dont les entreprises financent ces investissements.

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BMW
62,400 EUR XETRA -0,73%
COREWEAVE
84,4250 USD NASDAQ +4,33%
DIAGEO
1 627,250 GBX LSE +1,13%
DOORDASH RG-A
196,4850 USD NASDAQ -0,90%
GE VERNOVA
897,490 USD NYSE +1,74%
KERING
239,2000 EUR Euronext Paris +2,07%
KEURIG DR PEPPER
31,4150 USD NASDAQ -0,24%
KIMBERLY-CLARK
98,6150 USD NASDAQ -0,06%
NEBIUS GROUP RG-A
214,5000 USD NASDAQ +3,44%
PERNOD RICARD
60,8200 EUR Euronext Paris +0,10%
S&P 500 INDEX
7 612,17 Pts CBOE +0,35%
SUPER MICRO
36,9600 USD NASDAQ +3,70%
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