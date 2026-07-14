Selon Hapag-Lloyd, l'instauration d'une surtaxe sur le fret à Ormuz serait « une erreur fondamentale »

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Imposer des droits de passage dans les eaux internationales « serait une erreur fondamentale », a déclaré mardi la compagnie maritime allemande Hapag-Lloyd

HLAG.DE , après que le président américain Donald Trump a annoncé son intention de rétablir un blocus naval contre l'Iran et d'imposer une taxe de 20% sur toutes les marchandises transitant par le détroit d'Ormuz.

La compagnie a déclaré à Reuters qu’elle ne pouvait pas quantifier de manière fiable l’impact financier des tensions dans la région du Golfe sur ses activités.