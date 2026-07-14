 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Hapag-Lloyd, l'instauration d'une surtaxe sur le fret à Ormuz serait « une erreur fondamentale »
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 10:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Imposer des droits de passage dans les eaux internationales « serait une erreur fondamentale », a déclaré mardi la compagnie maritime allemande Hapag-Lloyd

HLAG.DE , après que le président américain Donald Trump a annoncé son intention de rétablir un blocus naval contre l'Iran et d'imposer une taxe de 20% sur toutes les marchandises transitant par le détroit d'Ormuz.

La compagnie a déclaré à Reuters qu’elle ne pouvait pas quantifier de manière fiable l’impact financier des tensions dans la région du Golfe sur ses activités.

Guerre en Iran

Valeurs associées

HAPAG-LLOYD
126,500 EUR XETRA +5,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,44 -3,59%
Pétrole Brent
87,22 +4,68%
CAC 40
8 289,91 -0,89%
TOTALENERGIES
71,66 +1,76%
WORLDLINE
9,253 -3,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank