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Selon Greer, le prêt accordé par l'UE à Airbus menace la trêve commerciale sur le financement des gros porteurs
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 00:32

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a averti lundi l’Union européenne qu’un prêt record accordé par la Banque européenne d’investissement à Airbus menaçait une trêve commerciale transatlantique fragile, notamment un accord sur le financement de projets de grands avions civils (LCA).

Dans un communiqué, Greer a fait part de sa frustration face au fait que, malgré des « demandes répétées », son bureau n’ait reçu aucune information détaillée concernant ce prêt de 3,4 milliards de dollars accordé en juin. En juillet, le constructeur aéronautique américain Boeing BA.N avait demandé au gouvernement américain de faire pression pour obtenir plus de transparence sur ce prêt, accordé alors que des rumeurs laissaient entendre qu’Airbus utiliserait ces fonds pour développer un nouveau modèle d’avion.

« Cette situation introduit une incertitude considérable dans les échanges transatlantiques du secteur aérospatial », a déclaré Greer. « Il est important que cette situation soit résolue dès que possible afin de garantir une production dictée par le marché dans le secteur aérospatial et d’éviter toute violation des termes de notre accord LCA, obtenu de haute lutte. »

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