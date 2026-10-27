Accord Moscou-Washington : trois pétroliers avec du diesel russe en route vers les États-Unis, selon le Kremlin

Le premier pétrolier transportant du diesel russe à destination des États-Unis a quitté la Russie la semaine dernière.

Un cargo dans le port de Saint-Petersbourg (illustration) ( AFP / OLGA MALTSEVA )

Trois pétroliers transportant du diesel russe se dirigent vers les États-Unis, a annoncé Moscou, mardi 27 octobre.

"Actuellement, trois pétroliers" transportant du carburant russe font route vers les États-Unis, a déclaré mardi aux journalistes le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak. Un quatrième navire doit prendre la mer mercredi, a-t-il ajouté.

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Le président américain a conclu ce mois-ci un accord avec son homologue russe Vladimir Poutine visant à assouplir les sanctions contre Moscou en échange de la mise sur le marché mondial de diesel russe.

Cette mesure, prise afin de faire baisser les prix des carburants pour les consommateurs américains avant les élections législatives de mi-mandat du 3 novembre, a suscité de vives critiques de la part de l'Ukraine et de ses alliés.

Selon les données de Kpler, société spécialisée dans le suivi du trafic maritime, il a chargé près de 300.000 barils de diesel au terminal de Primorsk et se dirigeait vers New York. Les relations entre Kiev et Washington se sont détériorées depuis la conclusion de l'accord russo-américain sur le diesel.