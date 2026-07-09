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Selon Goldman, une escalade entre les États-Unis et l'Iran pourrait ralentir la reprise de l'approvisionnement en pétrole dans le Golfe
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 07:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs a déclaré que les dernières frappes dans le détroit d'Ormuz pourraient ralentir la montée en puissance de la production pétrolière au Moyen-Orient, tandis que la suppression de la dérogation aux sanctions américaines pourrait à nouveau peser sur les exportations de pétrole iranien, qui commençaient tout juste à se redresser.

Les cours du pétrole ont poursuivi leur hausse jeudi, la dernière série d’attaques et de représailles entre les États-Unis et l’Iran ayant entamé les espoirs d’une réouverture totale du détroit d’Ormuz. O/R

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont gagné 1 % à 78,88 dollars le baril à 04h21 GMT, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 a progressé de près de la même proportion à 74,34 dollars. Ces deux références ont clôturé en hausse de près de 5 % mercredi, après avoir atteint plus tôt leur plus haut niveau en plus de deux semaines.

Le président américain Donald Trump a déclaré que l’accord provisoire signé le mois dernier pour mettre fin à la guerre avec l’Iran était "terminé" et a réimposé cette semaine des sanctions sur le pétrole iranien.

Dans une note publiée mercredi, Goldman a indiqué qu’il percevait des risques dans les deux sens concernant les flux pétroliers du golfe Persique et les prix à court terme.

La banque a précisé qu’elle s’attendait toujours à ce que les flux du golfe Persique reviennent à la normale d’ici la fin juillet si les négociations de 60 jours se poursuivaient, si la dérogation sur le pétrole iranien était rétablie et si les transporteurs obtenaient des garanties de sécurité. Ce scénario impliquerait une augmentation des flux dans le détroit d’Ormuz de 6,6 millions de barils par jour.

"Bien que ce ne soit pas notre scénario de base, si les négociations échouent et que les attaques contre les pétroliers s’intensifient, parallèlement à un éventuel blocus américain du pétrole iranien, les flux du golfe Persique pourraient encore diminuer", a-t-elle précisé.

À la suite des récentes attaques contre des pétroliers, les exportations de pétrole du golfe Persique s’établissent à 71 % de leurs niveaux normaux, contre 83 % des flux d’avant-guerre atteints au cours des dix premiers jours qui ont suivi la réouverture du détroit d’Ormuz en juin, a ajouté Goldman Sachs.

Par ailleurs, la banque a également souligné que la recrudescence des attaques contre les raffineries russes , dans un contexte de faibles stocks de produits pétroliers et d’une activité modérée au Moyen-Orient et en Asie, renforce son opinion selon laquelle les marges sur les produits raffinés resteront élevées plus longtemps.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/07/2026 à 07:03:09.

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