Selon Equinor, la guerre avec l'Iran rend le projet de GNL en Tanzanie, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, plus attractif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version avec commentaire sur le projet de GNL en Tanzanie) par Nerijus Adomaitis

Les perturbations des flux énergétiques dans le détroit d’Ormuz rendent plus intéressant pour Equinor EQNR.OL le développement d’une usine d’exportation de gaz naturel liquéfié en Tanzanie, un projet longtemps resté au point mort, a déclaré mardi la société norvégienne.

La guerre américano-israélienne contre l’Iran est en train de redessiner le secteur énergétique mondial , privant le Qatar et d’autres producteurs du Golfe de leur réputation de fournisseurs parmi les plus fiables au monde, alors que Téhéran a frappé des usines d’exportation et bloqué des livraisons.

Découvert il y a plus d’une décennie, l’immense gisement de gaz tanzanien devrait coûter environ 42 milliards de dollars à exploiter, selon les estimations de ce pays d’Afrique de l’Est, et constituerait une source d’approvisionnement alternative pour les clients asiatiques.

DES ANNÉES DE NÉGOCIATIONS

Mais les discussions entre Equinor et la Tanzanie concernant les modalités et conditions détaillées de l’investissement durent depuis des années, et les espoirs d’une avancée décisive ont été anéantis à plusieurs reprises.

"Il ne faut pas attendre trop longtemps pour mettre de nouveaux volumes de GNL sur le marché; c'est donc peut-être le bon moment pour aller de l'avant", a déclaré mardi aux journalistes Philippe Mathieu, directeur des opérations internationales d'Equinor, lors d'une conférence sur l'énergie en Norvège.

Lorsqu’on lui a demandé si les perturbations liées au GNL au Moyen-Orient rendaient le projet tanzanien plus attractif, M. Mathieu a répondu: "Exactement. Cela signifie que l’on produit du GNL dans une région qui n’est pas exposée à ce genre de défis géopolitiques."

Equinor et Shell SHEL.L sont les opérateurs conjoints de ce méga-projet gazier, qui permettrait d’exploiter 47 130 milliards de pieds cubes de gisements de gaz naturel, tandis qu’Exxon Mobil XOM.N , Pavilion Energy, Medco Energi MEDC.JK et la compagnie pétrolière nationale tanzanienne TPDC en sont partenaires.

EXPLORATION PÉTROLIÈRE EN NAMIBIE

Mathieu a également déclaré qu'Equinor espérait faire une découverte pétrolière "assez importante" dans le cadre de la licence d’exploration PEL 90 en Namibie, dans l’espoir d’égaler les découvertes majeures réalisées à proximité par TotalEnergies

TTEF.PA et Galp GALP.LS .

Equinor a annoncé la semaine dernière avoir acquis une participation de 17,4% dans le prospect CVX.N , opéré par Chevron, et que des forages d’exploration auraient lieu dans le courant de l’année.