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Selon Enverus, la valeur des fusions-acquisitions dans le secteur amont américain atteint 12,6 milliards de dollars au troisième trimestre
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 15:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La valeur des transactions dans le secteur amont du pétrole et du gaz aux États-Unis a atteint 12,6 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 11,5 milliards au trimestre précédent, a indiqué jeudi le cabinet d'analyse Enverus Intelligence Research.

Voici les détails fournis par Enverus:

* Cette hausse reflète un trimestre stable, porté par les sorties de capitaux des fonds de capital-investissement, suivi d’une forte accélération en octobre, marquée notamment par le retour des opérations de consolidation dans le secteur de l’exploration et de la production (E&P) cotées en bourse et par des cessions d’actifs entre sociétés cotées

* EQT Corporation EQT.N a racheté Range Resources pour 13,8 milliards de dollars, tandis que Crescent Energy

CRGY.N a acquis une partie des actifs d'Eagle Ford de Devon Energy DVN.N pour 4,2 milliards de dollars en octobre

* La valeur totale des opérations en amont aux États-Unis pour 2026 s'élève à ce jour à 80,5 milliards de dollars, dépassant le total de l'année dernière

* Les opérations de privatisation-introduction en bourse ont représenté environ les deux tiers de la valeur des transactions annoncées au troisième trimestre

* Ces transactions interviennent après une période de hausse des cours du pétrole. Le Brent a atteint 118 dollars le baril la semaine dernière, se rapprochant de son pic d’avril à 126,41 dollars, avant de reculer à environ 95 dollars O/R

* Les marchés des transactions devraient conserver leur élan tant que les prix élevés du pétrole persisteront, le bassin du Permien présentant encore quelques cibles

* “Nous nous attendons à davantage de cessions d’activités non stratégiques de la part de sociétés cotées, les actifs étant cédés à la fois à des acquéreurs cotés et privés. La diminution des ressources stratégiques favorise également la poursuite de la consolidation des entreprises, car celles qui détiennent des stocks stratégiques et bénéficient de multiples élevés utilisent leurs fonds propres pour continuer à gagner en taille,” a déclaré Andrew Dittmar, analyste principal

Fusions / Acquisitions

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