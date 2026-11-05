Microsoft renonce à une extension majeure de son contrat avec Nscale au Texas

Microsoft a décidé de ne pas exercer une option qui lui aurait permis de plus que doubler son contrat de fourniture de capacités de calcul auprès de Nscale dans un centre de données au Texas. Cette extension aurait pu représenter plusieurs dizaines de milliards de dollars de revenus supplémentaires pour le spécialiste des infrastructures d'intelligence artificielle. La décision, prise il y a plusieurs mois selon une source proche du dossier, ne remet toutefois pas en cause les engagements contractuels existants ni les montants présentés par Nscale dans le cadre de son projet d'introduction en Bourse.

Ce renoncement intervient alors que plusieurs grands projets de centres de données rencontrent des difficultés de développement, notamment en matière d'approvisionnement électrique et de réglementation. Au Texas, la future gouverneure Gina Hinojosa a annoncé son intention de suspendre les nouveaux projets jusqu'à l'adoption d'un cadre législatif spécifique. Microsoft s'était également retiré récemment d'un accord destiné à faire de lui le principal client du centre de données de Nscale à Loughton, au Royaume-Uni, après des retards de raccordement électrique repoussant la disponibilité du site aux années 2030. Ces décisions illustrent les contraintes auxquelles sont confrontés les investissements massifs dans les infrastructures d'IA.

Microsoft et Nscale avaient conclu l'année dernière un accord élargi portant sur le déploiement d'environ 200 000 processeurs Nvidia dans des centres de données situés en Europe et aux États-Unis. Dans son dossier d'introduction en Bourse, Nscale indiquait avoir signé avec Microsoft, entre septembre 2025 et avril 2026, des contrats représentant une valeur potentielle de 43,8 milliards de dollars jusqu'en décembre 2033, hors extensions optionnelles. Selon la source citée, l'abandon de l'option texane ne modifie donc pas la valeur totale des engagements contractuels annoncés par Nscale, estimée à environ 103 milliards de dollars. Le groupe chercherait désormais à commercialiser les capacités disponibles auprès d'autres grands clients.

Nscale serait notamment en discussions avec plusieurs opérateurs pour réaffecter les ressources de son centre texan. Des informations de presse ont également évoqué des négociations avec Anthropic autour d'un contrat de fourniture de puissance de calcul susceptible d'atteindre 45 milliards de dollars. Un tel accord permettrait à Nscale de diversifier ses revenus et de réduire sa dépendance à Microsoft, sans toutefois garantir à ce stade la conclusion d'un engagement ferme. Le retrait du groupe américain constitue ainsi une perte d'opportunité commerciale importante, mais n'affecte pas directement les contrats déjà signés ni leur valorisation annoncée.