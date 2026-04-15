Selon Edison, le Qatar pourrait prolonger la force majeure sur le gaz, et le GNL américain pourrait combler le vide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise avec des commentaires sur le marché mondial du gaz, ajoute des citations et des détails) par Francesca Landini

Le Qatar pourrait prolonger sa force majeure sur les fournitures de gaz au-delà de la mi-juin, a déclaré mercredi l'importateur italien Edison, tout en prédisant que le fossé sera comblé par l'offre américaine au lieu du gaz russe.

Lors d'un point presse, Nicola Monti, directeur général d'Edison EDNn.MI , et Fabio Dubini, responsable de la gestion du portefeuille gazier, ont déclaré que le groupe italien avait acheté sept cargaisons de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis, après que QatarEnergy en a annulé dix entre avril et mi-juin en raison de la guerre au Proche-Orient.

Edison a conclu un contrat à long terme avec QatarEnergy pour recevoir 6,4 milliards de mètres cubes de GNL par an, soit environ 10 % de la consommation annuelle de l'Italie. Le mois dernier, l'entreprise, deuxième importateur de gaz en Italie, a été informée par son fournisseur du Golfe qu'il ne livrerait pas 10 cargaisons - soit 1,4 milliard de mètres cubes de gaz - entre avril et la mi-juin. Les attaques de l'Iran ont mis hors service 17 % de la capacité d'exportation de GNL de QatarEnergy le mois dernier, selon son directeur général.

QatarEnergy n'a pas pu être jointe immédiatement en dehors des heures normales de bureau.

Les livraisons aux clients finaux d'Edison en Italie ne sont pas menacées, a déclaré Edison, même si Dubini a dit qu'il était raisonnable de s'attendre à une prolongation de l'interruption de l'approvisionnement de QatarEnergy.

"Je pense que le marché actuel, bien que tendu, offre suffisamment d'options de flexibilité pour nous permettre de continuer à nous approvisionner dans d'autres régions", a déclaré M. Monti, lorsqu'on lui a demandé si l'Europe devait reconsidérer son projet d'interdiction des importations de GNL russe, comme l'a déclaré le groupe énergétique italien Eni.

M. Monti a cité le démarrage cette année de deux usines américaines de GNL - Plaquemines de Venture Global et Golden Pass, qui appartient en partie à QatarEnergy et Exxon Mobil - comme une raison d'être confiant dans l'approvisionnement. D'autres usines sont également en cours de construction.

"Au cours des 18 prochains mois, le marché redeviendra structurellement équilibré", a déclaré M. Monti.

La surabondance de l'offre de GNL prévue pour 2027-2028 devrait être reportée à 2029-2030 en raison de la pénurie temporaire de gaz en provenance du Moyen-Orient, a déclaré M. Monti.