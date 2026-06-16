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Selon des sources, une raffinerie de pétrole de Moscou a interrompu sa production le 16 juin à la suite d'une attaque de drone
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 15:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une raffinerie de pétrole de Moscou a suspendu ses activités après une attaque de drone ukrainien mardi, ont indiqué deux sources du secteur.

Cette frappe, revendiquée par l'Ukraine, a provoqué un incendie et endommagé une installation de raffinage primaire (CDU-6) capable de traiter quelque 21 400 tonnes de pétrole par jour, soit 53 % de la capacité de la raffinerie, ont précisé ces sources.

La raffinerie devrait reprendre bientôt ses activités sur sa deuxième unité principale, capable de traiter 18 800 tonnes de pétrole par jour, ont déclaré ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer publiquement. Les services d'urgence locaux ont déclaré mardi matin qu'un incendie à la raffinerie avait été éteint et n'avait pas affecté les opérations. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré qu'une installation sur le site avait été endommagée, sans donner plus de détails.

La raffinerie est située dans la partie sud-est de Moscou et contribue à l'approvisionnement en carburant de la capitale russe.

Gazpromneft, propriétaire de la raffinerie, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Selon ces sources, la raffinerie a traité 11,6 millions de tonnes de pétrole brut en 2024 – soit environ 230 000 barils par jour – et a produit 2,9 millions de tonnes d'essence, 3,2 millions de tonnes de diesel et 1,3 million de tonnes de bitume.

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