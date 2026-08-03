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Wall Street clôture en nette hausse, record du Dow Jones
information fournie par AFP 03/08/2026 à 22:13
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Des opérateurs à la Bourse de New York, le 27 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 27 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en franche hausse lundi, aidée par la chute des prix du pétrole après l'annonce par Donald Trump d'une reprise du dialogue avec Téhéran, sur fond de bonne forme des géants de la tech.

Le Dow Jones (+1,32%) a décroché un nouveau sommet en clôture, son premier depuis début juillet, à 53.178,41 points. L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est envolé de 2,13% et le S&P 500 s'est octroyé 1,48%.

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