Birmanie: Aung San Suu Kyi, toujours détenue, rencontre un représentant de la Croix-Rouge

Cette photo, prise et diffusée le 3 août 2026 par le Bureau présidentiel de la presse et de l'information (PPIB) de Birmanie, montre l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi (à gauche), détenue en résidence surveillée, lors d'un entretien avec Arnaud de Baecque, représentant résident du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en Birmanie, à Naypyidaw. ( Myanmar's Presidential Press and Information Bureau / Handout )

L'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, détenue en résidence surveillée, a rencontré lundi le représentant de la Croix-Rouge dans le pays, première rencontre publique avec un responsable étranger depuis son renversement par un coup d'Etat militaire en 2021, dans un contexte d'offensive diplomatique du nouveau gouvernement.

Le bureau du président a indiqué qu'Arnaud de Baecque, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en Birmanie, avait rendu visite en matinée à la prix Nobel de la paix.

Une rencontre confirmée quelques heures plus tard par le CICR, qui n'en a pas partagé de détails.

Publié sur le réseau Telegram, le message de la présidence birmane est accompagné de plusieurs photos, dont deux montrent Aung San Suu Kyi, 81 ans, serrer la main et discuter avec Arnaud de Baecque.

Une autre la présente dans une autre tenue en train de découper un gâteau portant le message "Joyeux anniversaire Tante Suu" et une date, le 19 juin 2026.

"Aujourd'hui apporte de l'espoir", a réagi son fils Kim Aris sur Facebook, saluant "la première évolution positive la concernant depuis plus de cinq ans".

"C'est une première étape importante, mais ce ne doit pas être la dernière", a-t-il ajouté. "J'espère qu'elle conduira à un meilleur accès humanitaire, à un contact direct avec ma mère, à des informations crédibles et vérifiées de manière indépendante sur son état de santé, et, en fin de compte, à sa libération immédiate et inconditionnelle".

Assignée à résidence

Cette photo d'archive non datée, diffusée le 3 août 2026 par le Bureau présidentiel de la presse et de l'information (PPIB) de Birmanie, montre l'ancienne dirigeante et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, actuellement détenue en résidence surveillée, en train de couper un gâteau. ( Myanmar's Presidential Press and Information Bureau / Handout )

Le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi a été renversé en février 2021 par un coup d'Etat mené par le général Min Aung Hlaing, qui a plongé le pays d'Asie du Sud-Est dans une guerre civile toujours en cours.

Le chef de la junte est devenu président en avril à l'issue d'un processus électoral controversé, dénoncé à l'étranger comme une manoeuvre pour prolonger le régime militaire sous une apparence de pouvoir civil.

La peine de prison d'Aung San Suu Kyi a été commuée peu après en assignation à résidence, mais les autorités n'en ont pas révélé l'emplacement exact dans la tentaculaire capitale, Naypyidaw, ni le nombre d'années lui restant à purger.

L'icône déchue de la démocratie birmane a été initialement condamnée à plus de 30 ans de prison pour des accusations diverses, allant de la corruption à la violation des réglementations liées au Covid-19, montées de toutes pièces, selon ses défenseurs.

"En bonne santé"

La Birmanie a été largement marginalisée par la communauté internationale après le coup d'Etat. L'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean), qui compte 11 membres, a notamment exclu ses dirigeants des sommets régionaux.

Mais le gouvernement birman, composé en majorité d'anciens militaires, cherche à réintégrer le jeu diplomatique depuis l'accession de Min Aung Hlaing à la présidence.

L'ancien chef de la junte s'est rendu ces derniers mois en Inde, en Chine et au Laos et doit effectuer cette semaine une visite officielle en Thaïlande, qui mène les efforts pour une normalisation des relations avec son voisin.

La détention d'Aung San Suu Kyi reste cependant pour certains pays un point de blocage essentiel, que sa rencontre avec le représentant du CICR pourrait contribuer à faire sauter.

"C'est le plan de jeu habituel des militaires : utiliser Suu Kyi comme monnaie d'échange", a dit l'analyste indépendant David Mathieson, pour qui la publication des photos lundi n'est "pas une coïncidence" avant le déplacement de "MAH" à Bangkok.

"En guise de geste envers la communauté internationale, c'est la carte maîtresse que Min Aung Hlaing gardait dans sa poche", a-t-il développé.