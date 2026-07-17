Selon des images satellites et des experts, un pétrolier faisant l'objet de sanctions présenterait une fuite de pétrole près d'Oman

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Catherine Cartier et Jonathan Saul

Un navire soumis à des sanctions pour avoir transporté du carburant russe perdrait probablement du pétrole dans une zone marine protégée au large des côtes d’Oman, selon l’analyse d’images satellites et des experts.

Le navire Caroline Bezengi a embarqué du pétrole russe à Novorossiysk avant de partir pour son dernier voyage, d'après les données de suivi des navires. Il a transmis son dernier signal via le système public de suivi AIS le 11 juin au large des côtes du Yémen.

Le propriétaire du pétrolier, répertorié dans les bases de données maritimes comme étant la société Rentoor Shipmanagement, basée à Shanghai, n’a pas pu être joint pour commenter l’affaire.

Le Centre de sécurité maritime d’Oman et l’Autorité omanaise de l’environnement n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La marée noire présumée – visible sur les images sous la forme d’une nappe argentée et grise – recouvrait les eaux d’une crique au sud-ouest de l’île d’al-Qibliyyah, comme l’ont montré les images de Copernicus Sentinel-1 et Sentinel-2 prises entre le 2 et le 13 juillet.

Trois spécialistes indépendants – John Amos de SkyTruth, Leon Moreland de l’Observatoire des conflits et de l’environnement, et Louis Goddard de Data Desk – ont déclaré à Reuters que les images satellites semblaient montrer un déversement de pétrole.

Reuters a examiné une vidéo montrant le Caroline Bezengi au large de l’île d’al-Qibliyyah. L’agence n’a pas pu confirmer de manière indépendante la date à laquelle la vidéo a été tournée.

La Russie utilise des pétroliers vieillissants, souvent mal entretenus, au sein de sa « flotte fantôme » afin de contourner les sanctions occidentales visant les exportations de pétrole russe. Il n’était pas possible de déterminer si la fuite était due à un dysfonctionnement ou à des dommages causés par une éventuelle attaque de l’Ukraine – qui a pris pour cible des pétroliers liés à la Russie – ou par le conflit entre les États-Unis et l’Iran dans la région du Golfe.

Le pétrolier a signalé pour la première fois des difficultés le 8 juin au large du port de Mukalla, dans le sud du Yémen, ont indiqué deux sources distinctes de la sécurité maritime. L’une d’elles a confirmé la fuite. Elles ont précisé que la cause des problèmes rencontrés par le navire n’était pas claire.

L’Union européenne et la Grande-Bretagne ont imposé des sanctions à ce navire pour ce qu’elles ont qualifié d’implication dans le transport de carburants en provenance de Russie.