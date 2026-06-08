Selon des documents préliminaires, Tencent a fait appel à des banques pour émettre des obligations en dollars et en yuans offshore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails tirés de la fiche de conditions et du dossier de dépôt, ainsi que des informations provenant de sources concernant le montant prévu de l'opération au point 3)

Tencent Holdings 0700.HK a mandaté des banques pour une émission de référence d'obligations en dollars américains et en yuans offshore, selon des term sheets publiés lundi, ce qui constituerait la première émission d'obligations en dollars de la société technologique chinoise depuis 2021.

* Une transaction pourrait avoir lieu dès mardi, sous réserve des conditions du marché, selon les termes de l'accord.

* Les term sheets ne précisent pas le montant de l'opération, mais deux sources directement informées du dossier ont déclaré que Tencent visait à lever environ 4 milliards de dollars dans les deux devises.

* Tencent n'a pas souhaité faire de commentaires.

* Tencent envisage de vendre des obligations en dollars à 10 et 20 ans, ainsi que des obligations en yuan offshore à 10 et 30 ans. Le yuan offshore, également appelé CNH, désigne le yuan négocié en dehors de la Chine continentale.

* Les obligations devraient être notées A1 par Moody's, A+ par S&P et A par Fitch, selon les term sheets.

* Tencent a fait appel pour la dernière fois au marché des obligations en dollars en avril 2021, lorsqu'elle a levé 4,15 milliards de dollars.

* Selon un document déposé auprès de la Bourse de Hong Kong, les obligations prévues seraient émises dans le cadre du programme mondial d'obligations à moyen terme de 30 milliards de dollars précédemment annoncé par Tencent. Le document indique que la société a l'intention d'utiliser le produit net de chaque émission d'obligations, y compris les obligations proposées, à des fins générales de l'entreprise.

* JPMorgan JPM.N , HSBC HSBA.L et Morgan Stanley MS.N sont les coordinateurs mondiaux conjoints pour les obligations en dollars proposées, tandis que la Banque de Chine, CITIC Securities, HSBC, ICBC Asia et JPMorgan sont les coordinateurs mondiaux conjoints pour les obligations en yuan offshore, selon les term sheets.