Selon Counterpoint, Apple est en tête des livraisons mondiales de smartphones au premier trimestre

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Le fabricant d'iPhone Apple AAPL.O a dominé les livraisons de smartphones au premier trimestre, avec une croissance de 5% en glissement annuel, même si les livraisons globales sont restées sous pression en raison d'une pénurie de composants de mémoire et d'un faible sentiment des consommateurs, a déclaré Counterpoint Research vendredi.