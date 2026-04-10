Selon Counterpoint, Apple est en tête des livraisons mondiales de smartphones au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fabricant d'iPhone Apple AAPL.O a dominé les livraisons de smartphones au premier trimestre, avec une croissance de 5% en glissement annuel, même si les livraisons globales sont restées sous pression en raison d'une pénurie de composants de mémoire et d'un faible sentiment des consommateurs, a déclaré Counterpoint Research vendredi.
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