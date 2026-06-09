Selon CNBC, Perplexity prévoit une introduction en bourse en 2028, indépendamment des introductions en bourse d'Anthropic ou d'OpenAI

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La société d'IA Perplexity prévoit d'entrer en bourse en 2028, quelle que soit la façon dont le marché accueillera les introductions en bourse d'Anthropic et d'OpenAI, a rapporté lundi CNBC, citant une interview du directeur général Aravind Srinivas.

* “Indépendamment de ces deux sociétés, nous avions prévu quelque chose pour 2028, et cela reste d'actualité,” a déclaré M. Srinivas à CNBC lors d'une interview.

* OpenAI a déposé en toute confidentialité lundi matin une demande d'introduction en bourse aux États-Unis , après le dépôt de la demande d'Anthropic la semaine dernière . SpaceX, la société d'Elon Musk, se prépare également à entrer en bourse vendredi.

* “Je pense vraiment qu’il y aura des répercussions si ça ne se passe pas bien, il n’y a pas de quoi se voiler la face. L’introduction en bourse de SpaceX cette semaine sera sans aucun doute un indicateur avancé de la façon dont Anthropic ou OpenAI vont s’en sortir,” a déclaré M. Srinivas à CNBC.

* “Je pense qu’il est important pour le secteur de l’IA que ces introductions en bourse se passent bien, et je pense d’ailleurs qu’elles se passeront bien, car ces entreprises se portent bien,” a ajouté M. Srinivas.

* En 2025, répondant aux spéculations sur les finances de Perplexity, M. Srinivas a déclaré que la société n'était pas à court d'argent et n'avait pas l'intention d'entrer en bourse avant 2028.