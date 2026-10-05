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Selon certaines sources, Trump s'apprêterait à signer un décret élargissant l'accès au gazole exonéré d'impôt
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 18:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dernières informations avec sources et contexte sur les prix élevés du diesel)

par Jarrett Renshaw

Le président américain Donald Trump prépareun décret visant à élargirl’accès au diesel exonéré d’impôt , qui devrait être dévoilé dès lundi,ont indiqué deux sources proches du dossier.

Les prix élevés du diesel, qui ont atteint un niveau record d’environ 6,50 dollars le gallon le mois dernier, constituent un risque pour Donald Trump à l’approche des élections du 3 novembre. Les prix de ce carburant, indispensable au transport routier de marchandises, ont augmenté en raison des conflits en Iran et en Ukraine, qui ont entraîné des attaques contre des raffineries en Russie et au Moyen-Orient.

Le décret devrait prévoir diverses mesures visant à élargir l’accès au diesel, notamment en augmentant la disponibilité du « diesel teinté en rouge », utilisé par le secteur agricole et par certains véhicules tout-terrain, ont précisé ces sources.

Une troisième source a indiqué que le décret demandera probablement au ministère américain des Transports de se coordonner avec les États pour exonérer le diesel routier de taxes.

Les pays du G7 ont annoncé la semaine dernière qu’ils mettraient sur le marché 100 millions de barils de diesel, sous la pression de Donald Trump, qui avait envisagé d’interdire les exportations américaines de ce carburant. Il n’était toutefois pas précisé dans quelle mesure cette mise sur le marché correspondrait à des approvisionnements entièrement nouveaux ou à la mise en œuvre d’un accord mondial conclu en mars.

C’est Bloomberg qui a été le premier à révéler l’information concernant ce décret.

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