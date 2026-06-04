Selon certaines sources, Singapore Airlines serait en pourparlers pour une importante nouvelle commande d'avions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le commentaire de la SIA, des précisions et du contexte à partir du paragraphe 3) par Tim Hepher et Julie Zhu

Singapore Airlines

SIAL.SI (SIA) est en pourparlers avec Airbus AIR.PA et Boeing BA.N pour acheter au moins 50 des plus gros avions de l'industrie, alors qu'elle prévoit une nouvelle phase de croissance à partir de la prochaine décennie, ont déclaré deux sources du secteur.

La compagnie aérienne d'Asie du Sud-Est cherche à obtenir des offres pour davantage de Boeing 777X de 400 places, le plus grand modèle actuel du secteur, ou pour l'Airbus A350-1000, légèrement plus petit, ont-elles précisé. Les discussions en sont à un stade précoce mais pourraient inclure des options pour des dizaines d'avions supplémentaires.

SIA a déclaré qu'elle réexaminait régulièrement ses plans de renouvellement de flotte et a refusé de commenter "toute discussion confidentielle que nous pourrions ou non avoir". Airbus et Boeing ont refusé de commenter.

SIA est l’un des plus gros acheteurs d’avions long-courriers, réputé pour ses négociations méticuleuses et confidentielles qui peuvent influencer les décisions relatives aux flottes à l’échelle mondiale.

Elle a déclaré le mois dernier qu'elle continuerait à augmenter sa capacité, alors même que certains de ses concurrents réduisent leurs vols en raison de la hausse des prix du pétrole.

La compagnie aérienne exploite depuis longtemps le mini-jumbo Boeing 777 et a été l'un des premiers clients du 777X, son successeur, qui a connu d'importants retards.

VERSIONS PLUS GRANDES

Les discussions à Singapour pourraient également aider les constructeurs, notamment Airbus, à évaluer la demande pour des variantes d'avions plus grands encore à l'état de projet, ont indiqué les sources.

Airbus a déclaré l'année dernière qu'il envisageait un modèle A350 plus grand, baptisé A350-2000, afin de concurrencer plus directement le 777X, bien qu'il ait minimisé les informations faisant état d'un projet imminent.

Il avait lancé cette idée pour la première fois lors d'un précédent appel d'offres de la SIA il y a dix ans, à une époque où Boeing envisageait son propre projet d'extension du 777X.

Boeing a accepté de réexaminer les études relatives à un avion plus grand après qu’Emirates a commandé davantage de 777X en novembre dernier, mais se montrerait prudent compte tenu de la demande limitée pour un nouveau jumbo et de sa priorité accordée à la reprise industrielle.