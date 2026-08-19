Selon certaines sources, Samsung augmenterait les prix de ses puces électroniques jusqu'à 15 % en raison d'une forte hausse de la demande

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* Selon certaines sources, les clients chinois et américains de SF4 doivent faire face à des hausses de prix de 10 % à 15 % par rapport au mois précédent

* Selon Counterpoint, Samsung a généré 7 % du chiffre d'affaires mondial du secteur de la fonderie au premier trimestre 2026

* La ligne SF4 de l'usine de Pyeongtaek fonctionne à pleine capacité depuis la fin de l'année dernière, selon une source

Samsung Electronics 005930.KS a augmenté les prix de certains services avancés de fabrication de puces en sous-traitance jusqu’à 15 % pour les nouvelles commandes, ont déclaré deux personnes proches du dossier, alors que la demande en puces d’IA met à rude épreuve les capacités d’un secteur longtemps dominé par TSMC.

La demande des clients chinois a été particulièrement forte, mais Samsung n’a pas été en mesure d’honorer toutes les commandes car l’entreprise doit servir ses clients américains et réserver une partie de ses capacités pour soutenir sa propre production de puces, ont déclaré ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat car elles abordaient des questions commerciales sensibles.

Les clients chinois figurent parmi ceux qui acceptent les hausses de prix les plus importantes, a déclaré l’une des sources, soulignant à quel point les restrictions américaines sur les exportations d’équipements de pointe pour la fabrication de puces vers la Chine ont accru la dépendance des entreprises locales vis-à-vis des fonderies étrangères. Ces hausses de prix marquent un tournant pour l'activité de fonderie de Samsung, qui est déficitaire depuis 2022, selon les estimations du secteur. La division a eu du mal à réduire l'écart avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW , alors même que Samsung a annoncé des bénéfices records , portés par la flambée des prix des puces mémoire utilisées dans les systèmes d'IA. Samsung a augmenté en juillet les prix des puces fabriquées selon son procédé en 4 nanomètres, connu sous le nom de SF4, ont indiqué ces sources. Les prix pratiqués pour les clients SF4 en Chine et aux États-Unis ont augmenté de 10 % à 15 % par rapport au mois précédent, tandis que les clients de Taïwan, où est implantée TSMC, ont subi des hausses de 5 % à 10 %, selon l’une des sources.

Les prix des plaquettes produites selon son procédé SF5 de 5 nanomètres ont augmenté de 10 % à 15 %, tandis que ceux de son ancienne technologie de 8 nanomètres ont progressé de près de 10 %, selon cette source. Samsung n’a pas souhaité faire de commentaire, l’entreprise ne communiquant pas de détails sur ses activités opérationnelles.

POUVOIR DE NÉGOCIATION DES CLIENTS

Selon le cabinet d’études Counterpoint, Samsung a généré 7 % du chiffre d’affaires mondial des fonderies au premier trimestre 2026, contre plus de 70 % pour TSMC.

Cependant, la demande en puces d’IA a mobilisé une grande partie de la capacité de production de pointe de TSMC. Samsung prévoit que les procédés avancés représenteront plus de la moitié de son chiffre d’affaires de fonderie cette année, tandis que les applications d’IA et de calcul haute performance en représenteraient plus de 30 %, contre 15 % à 20 % fin 2025.

La production de TSMC étant saturée, Samsung dispose d’un plus grand pouvoir de négociation pour augmenter ses prix.

“Alors que TSMC est confrontée à des contraintes de capacité et augmente ses prix, les clients se tournent vers des concurrents tels que Samsung et Intel, ce qui incite Samsung à augmenter ses prix également”, a déclaré Lee Min-hee, analyste chez BNK Investment & Securities, basé à Séoul.

“Si Samsung augmente ses prix à partir de maintenant, son activité de fonderie pourrait potentiellement devenir rentable dès l’année prochaine, soit plus tôt que prévu”, a ajouté Lee.

La ligne de production SF4 de Samsung, située dans son usine de Pyeongtaek, en Corée du Sud, fonctionne à pleine capacité depuis la fin de l’année dernière, a indiqué une source proche des activités de l’entreprise.

Cette ligne produit des puces logiques pour des clients tels que Qualcomm QCOM.O ainsi que des matrices de base utilisées dans les puces HBM (mémoire multicouche à large bande passante) de Samsung, a précisé cette source.

Samsung a déclaré en juillet qu’il s’attendait à ce que sa division de fonderie renoue avec les bénéfices dans un avenir proche, grâce à une meilleure utilisation des capacités de production, à des rendements de production plus élevés et à des prix plus fermes.

Le groupe avait également indiqué à l’époque que la hausse des ventes auprès de ses principaux clients américains et chinois, conjuguée à la demande de puces de base HBM, devrait contribuer à faire progresser le chiffre d’affaires de la division de fonderie de plus de dix points de pourcentage au second semestre par rapport à l’année précédente.

L’amélioration des rendements de production a également aidé Samsung à conquérir de nouveaux clients. Tesla TSLA.O et Apple AAPL.O ont dévoilé l’année dernière des accords de fabrication de puces avec Samsung. Samsung a également annoncé un accord de production de puces d’IA avec Broadcom AVGO.O en juillet, tandis que le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré en mars que Samsung fabriquerait son nouveau processeur d’inférence d’IA.

Google serait également en pourparlers avec Samsung en vue de la fabrication de puces utilisant la technologie SF4, a indiqué l'une des deux sources proches du dossier concernant les hausses de prix.

Google n’a pas répondu à une demande de commentaire.