Selon certaines sources, Qantas envisagerait de passer commande de 20 gros-porteurs Boeing ou Airbus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et du contexte tirés du paragraphe 5) par Tim Hepher

Qantas QAN.AX est en pourparlers avec des avionneurs concernant une éventuelle commande d'environ 20 gros-porteurs de type Airbus AIR.PA ou Boeing BA.N , ont indiqué des sources du secteur.

La compagnie australienne envisage d'acquérir des Boeing 787 supplémentaires ou la version principale de l'A350 d'Airbus, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité rester anonymes car les négociations sont confidentielles.

Airbus et Boeing ont refusé de commenter.

Un porte-parole de Qantas a déclaré: "Nous sommes en contact régulier avec les constructeurs aéronautiques dans le cadre de la planification continue de notre flotte et informons toujours le marché lorsque nous avons quelque chose à annoncer. Nous n'avons actuellement aucune nouvelle ni aucune commande à annoncer."

Malgré l'incertitude géopolitique, les compagnies aériennes ont élargi leurs flottes d'appareils à fuselage large afin de pallier les pénuries du secteur.

Les négociations de Qantas interviennent alors que Singapore Airlines a entamé des discussions en vue d'acheter au moins 50 , les plus gros avions du secteur, pour anticiper sa croissance au cours de la prochaine décennie, a rapporté Reuters plus tôt.

Qantas exploite quelque 128 avions et est en pleine phase de renouvellement de sa flotte, qui porte sur 200 appareils.

Elle a des commandes en cours pour 12 Boeing 787 et 24 Airbus A350-1000, plus grands, dont 12 d'une nouvelle variante "Ultra-Long Range" conçue pour des vols sans escale entre la côte est de l'Australie et Londres ou New York dans le cadre du "Project Sunrise".

La compagnie aérienne a également révélé qu’elle disposait d’options d’achat pour d’autres avions, réparties à parts égales entre Airbus et Boeing. Selon ces sources, certaines de ces options pourraient être exercées dans le cadre de la dernière étude.

Qantas a longtemps été un terrain d'affrontement régulier entre Airbus et Boeing. Sa décision, il y a 20 ans, de choisir le nouveau 787 en matériaux composites de Boeing a en partie contraint Airbus à abandonner sa conception initiale moins ambitieuse de l'A350.

Ces avions légers sont désormais au cœur du marché des gros-porteurs, bien que Qantas n'ait pas encore commandé la version principale de l'A350-900.

Le premier A350-1000ULR spécialement adapté, conçu pour les vols record de 22 heures du "Project Sunrise", a effectué son vol inaugural mardi, mais la première livraison a été reportée d'environ quatre mois, à avril 2027, en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement.