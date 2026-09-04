Selon certaines sources, Motiva aurait redémarré une petite unité de distillation de pétrole brut dans sa raffinerie du Texas

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(Ajoute des détails et du contexte; Motiva n'a pas répondu à notre demande de commentaire)

par Erwin Seba

Motiva Enterprises a commencé jeudi à redémarrer sa petite unité de distillation du brut (CDU) au sein de sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, d’une capacité de 656 400 barils par jour (bpd), selon des sources proches de l’exploitation de l’usine.

Cette unité, d’une capacité de 90 000 bpd, faisait partie de plusieurs unités mises à l’arrêt mardi soir alors que la tempête tropicale Eduoard passait à proximité de la raffinerie, la plus grande des États-Unis, ont indiqué ces sources. La VPS-2 est la plus petite des trois unités de distillation de brut de la raffinerie.

Motiva n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les unités de distillation du brut (CDU) constituent généralement la première étape du processus de raffinage, consistant à décomposer le pétrole brut en matières premières utilisées par d’autres unités de traitement.

La remise en service de VPS-2 permet de relancer la production de toutes les unités de la raffinerie qui avaient été arrêtées en raison de la tempête.

Parmi les unités remises en service figurent l'unité de craquage catalytique fluide produisant de l’essence (81 000 bpd), le cokéfacteur retardé n° 1 (57 000 bpd), l’unité d’alkylation (18 000 bpd), le reformeur catalytique n° 4 (49 000 bpd) et l’unité MPU-3, qui produit de l’huile lubrifiante.

Les cokéfacteurs transforment le pétrole brut résiduel issu des unités de distillation soit en matière première pour les carburants automobiles, soit en coke de pétrole, un substitut du charbon.

Les unités d’alkylation et les reformeurs utilisent différents procédés pour produire des composants augmentant l’indice d’octane, utilisés pour fabriquer des mélanges d’essence haut de gamme.