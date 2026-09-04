Guerre commerciale : "C'est un problème" pour les Etats-Unis que le Royaume-Uni choisisse "Bruxelles plutôt que l'Amérique", selon le représentant de Donald Trump

Andy Burnham et Emmanuel Macron à Londres le 3 septembre 2026. ( POOL / LEON NEAL )

Depuis le Brexit, le Royaume-Uni est "libre de l'UE", souligne le représentant de la Maison Blanche pour le Commerce (USTR), Jamieson Greer dans un entretien au Financial Times ce vendredi 4 septembre.

Le Royaume-Uni a choisi "Bruxelles plutôt que l’Amérique". C'est le constat du représentant de la Maison Blanche pour le Commerce (USTR), Jamieson Greer dans un entretien au Financial Times ce vendredi 4 septembre, regrettant que le Royaume-Uni n'utilise pas la liberté offerte par le Brexit pour approfondir les relations avec les Etats-Unis.

"C’est ainsi que nous l’interprétons (...) sur la base de mes conversations avec le Royaume-Uni, où je dis : 'Eh, vous êtes libres de l'UE. Pourquoi ne pas libéraliser un peu, accepter des biens conformes aux normes américaines, accepter des produits agricoles conformes aux normes américaines ?'", explique-t-il dans le quotidien. "Et ils répondent: 'Eh bien, nous devons attendre de voir ce que l'UE en dit.' Vous savez, c'est un problème pour nous et c'est difficile", ajoute-t-il.

Le gouvernement britannique veut "renforcer la relation entre le Royaume-Uni et l'UE"

Le nouveau Premier ministre britannique, Andy Burnham, a encore plaidé jeudi, à l'occasion de la visite à Londres du président français Emmanuel Macron, pour un "renforcement de la relation entre le Royaume-Uni et l'UE". Un sommet crucial entre l'UE et le Royaume-Uni est d'ailleurs attendu d'ici la fin de l'année pour travailler sur ce rapprochement, plus de six ans après le départ britannique.

Son prédécesseur Keir Starmer avait déjà conclu en 2025 avec Bruxelles un "nouveau partenariat stratégique", qui prévoit un alignement dynamique et rapide de son pays sur les règles sanitaires européennes. Le Royaume-Uni a par ailleurs été le premier pays à signer un accord commercial avec les Etats-Unis au début de la guerre commerciale lancée par Donald Trump en 2025, limitant à 10% la plupart des taxes américains sur les produits britanniques. Londres avait en contrepartie accepté d'ouvrir davantage son marché à l'éthanol ou au bœuf américains.Les Britanniques ont également conclu un accord pour échapper aux droits de douane américains sur les médicaments, en acceptant de payer plus cher certains traitements.