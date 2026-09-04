Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,07% pour le Dow Jones .DJI , en hausse de 0,05% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et en hausse de 0,43% pour le Nasdaq .IXIC :

* LULULEMON LULU.O chute d'environ 18% en pré-ouverture, après que le fabricant de vêtements de sport a abaissé, pour la deuxième fois, ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

* ADOBE ADBE.O a désigné jeudi soir Anil Chakravarthy comme successeur de Shantanu Narayen, président-directeur général de longue date, confiant à ce cadre de l'entreprise la mission de faire face à une vague de nouveaux concurrents spécialisés dans l'IA qui menacent la position dominante du groupe sur le marché des logiciels de conception.

L'action perd 3,3% en avant-Bourse.

* SECTEUR AUTOMOBILE - Un groupe représentant les principaux constructeurs automobiles a exhorté jeudi le Congrès à adopter, avant la fin de l'année, une loi interdisant définitivement l'accès des véhicules chinois au marché américain.

L'Alliance pour l'innovation automobile, qui représente GENERAL MOTORS GM.N , FORD F.N et d'autres grands constructeurs automobiles internationaux, a appelé à une action rapide.

Par ailleurs, l'agence américaine de sécurité automobile (NHTSA) évalue actuellement le déploiement par TESLA TSLA.O de ses robotaxis Cybercab, a déclaré jeudi un porte-parole, alors que le constructeur de véhicules électriques a commencé à proposer des trajets dans certaines zones d'Austin, au Texas.

* KKR KKR.N va acquérir une participation minoritaire dans la société malaisienne Avisena Healthcare, renforçant ainsi l'engagement du groupe d'investissement international dans le secteur de la santé en Asie du Sud-Est, alors que l'intérêt des investisseurs ne cesse de croître.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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