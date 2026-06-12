Selon certaines sources, les investisseurs japonais auraient cherché à acquérir pour plus de 6,2 milliards de dollars d'actions SpaceX lors de son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anton Bridge et Miho Uranaka

Les investisseurs japonais étaient prêts à souscrire à plus de 1.000 milliards de yens (6,2 milliards de dollars) d'actions lors de l'introduction en bourse record de SpaceX, ont déclaré deux sources proches de l'opération.

La majorité de la demande provenait d'investisseurs particuliers, ont ajouté ces sources, qui ont souhaité rester anonymes car ils n'étaient pas autorisés à s'exprimer publiquement au sujet de l'introduction en bourse.

Les investisseurs japonais ont finalement reçu pour 2,2 milliards de dollars d'actions, selon un document publié vendredi.

Le taux de sursouscription correspondait globalement à la demande mondiale pour la société de fusées et de communications par satellite d'Elon Musk, qui a levé 75 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en Bourse jamais réalisée. L'introduction en Bourse a suscité une demande de 250 milliards de dollars de la part des investisseurs à travers le monde, a rapporté Reuters cette semaine.

Mizuho Securities USA, une filiale de Mizuho Financial Group

8411.T qui a agi en tant que seul souscripteur japonais pour l'introduction en Bourse, a refusé de commenter l'ampleur totale de la demande des investisseurs japonais.

Un porte-parole de Mizuho Securities a déclaré qu'une enquête interne avait révélé que plus de 1.000 clients basés au Japon avaient sollicité des allocations de plus de 100 millions de yens (624.500 dollars) et que certains investisseurs avaient demandé plus de 10 milliards de yens.

Les demandes d'ouverture de comptes chez Mizuho Securities au cours de la première quinzaine de juin ont été quatre fois supérieures à la moyenne des 12 derniers mois, a ajouté le porte-parole.

L'introduction en Bourse prévoyait une part exceptionnellement élevée réservée aux investisseurs particuliers , pouvant atteindre 30%. Les investisseurs pourraient obtenir davantage d'actions si les souscripteurs exerçaient leur droit de vendre des actions supplémentaires, une décision généralement prise dans les 30 jours suivant l'offre.

(1 $ = 160,14 yens)