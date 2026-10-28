 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon certaines sources, les exportations quotidiennes de pétrole du mélange CPC de la mer Noire devraient baisser de 2 % en novembre par rapport à octobre
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 11:27

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Consortium du pipeline de la Caspienne (CPC) prévoit de réduire ses exportations de pétrole de 2 % en novembre par rapport à octobre, pour les ramener à environ 6,4 millions de tonnes métriques, soit 1,69 million de barils par jour, ont indiqué deux sources du secteur à Reuters.

* Le programme de chargement laisse entrevoir des exportations globalement stables après la reprise de la production pétrolière et l’atténuation des perturbations liées aux attaques contre les pétroliers, ont précisé ces sources.

* La CPC ne commente pas ses opérations commerciales

* Les exportations de CPC Blend restent difficiles car les taux de fret record sur la mer Noire ont fait grimper les coûts de transport dans un contexte de risques sécuritaires accrus, ont déclaré des négociants

* Les exportations de pétrole via le réseau de la CPC ont chuté , passant de 1,6 million de barils par jour en août à 1,5 million de barils par jour en septembre, en raison de travaux de maintenance programmés sur le gisement de Karachaganak. Les négociants ont indiqué que la production à Karachaganak devrait augmenter en octobre à l’issue de ces travaux, ce qui devrait permettre d’augmenter les chargements ce mois-ci

* La CPC a indiqué en septembre avoir acheminé près de 50 millions de tonnes de pétrole via son terminal de la mer Noire entre le 1er janvier et le 25 septembre, soit une baisse de 4 millions de tonnes par rapport à la même période en 2025. Les expéditions ont été affectées par les attaques de drones ukrainiens contre le terminal et les pétroliers au début de l’année

* Plus de 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan transitent par l’oléoduc de la CPC. La majeure partie du brut provient des gigantesques gisements de Tengiz, Kashagan et Karachaganak

* Parmi les actionnaires de la CPC figurent la Russie (31 %), le Kazakhstan (20,75 %), Chevron CVX.N (15 %) et plusieurs entreprises privées

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
228,310 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,70 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
115,35 USD Ice Europ +1,01%
Pétrole WTI
101,91 USD Ice Europ +1,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street ouvre en petite hausse, attend la décision de la Fed
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:36 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, avant la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) et dans l'attente des résultats des géants Alphabet (Google) et Microsoft après la clôture. Dans les premiers échanges, le ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.10.2026 14:32 

    (Actualisé avec contrats à terme, secteur des réseaux sociaux, GE Vernova, Apple et Etsy) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones .DJI et en hausse ... Lire la suite

  • Le patron de la Fed, Kevin Warsh, donne une conférence de presse, le 16 septembre 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )
    Taux directeurs : la Fed tentée par l'abstention avant les élections de mi-mandat aux États-Unis
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:27 

    Le monde économique s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed) opte pour un statu quo sur les taux directeurs mercredi, à quelques jours d'élections aux États-Unis largement centrées sur l'inflation que l'institution est chargée de combattre. Le deuxième ... Lire la suite

  • RussLe président russe Vladimir Poutine lors du forum économique et humanitaire Russie-Afrique à Moscou, le 28 octobre 2026 ( POOL / Igor IVANKO )
    La Russie réunit des dirigeants africains pour renforcer les liens
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:25 

    La Russie accueille à partir de mercredi une vingtaine de dirigeants d'Afrique pour un sommet visant à renforcer ses liens avec ce continent présenté par le Kremlin comme un "allié naturel". A l'occasion de ce troisième sommet Russie-Afrique, organisé mercredi ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 887,61 0,00%
GENFIT
11,24 +6,24%
STELLANTIS
4,172 +12,38%
Pétrole Brent
115,45 +1,09%
WORLDLINE
11,16 +8,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank