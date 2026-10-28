Selon certaines sources, les exportations quotidiennes de pétrole du mélange CPC de la mer Noire devraient baisser de 2 % en novembre par rapport à octobre

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Le Consortium du pipeline de la Caspienne (CPC) prévoit de réduire ses exportations de pétrole de 2 % en novembre par rapport à octobre, pour les ramener à environ 6,4 millions de tonnes métriques, soit 1,69 million de barils par jour, ont indiqué deux sources du secteur à Reuters.

* Le programme de chargement laisse entrevoir des exportations globalement stables après la reprise de la production pétrolière et l’atténuation des perturbations liées aux attaques contre les pétroliers, ont précisé ces sources.

* La CPC ne commente pas ses opérations commerciales

* Les exportations de CPC Blend restent difficiles car les taux de fret record sur la mer Noire ont fait grimper les coûts de transport dans un contexte de risques sécuritaires accrus, ont déclaré des négociants

* Les exportations de pétrole via le réseau de la CPC ont chuté , passant de 1,6 million de barils par jour en août à 1,5 million de barils par jour en septembre, en raison de travaux de maintenance programmés sur le gisement de Karachaganak. Les négociants ont indiqué que la production à Karachaganak devrait augmenter en octobre à l’issue de ces travaux, ce qui devrait permettre d’augmenter les chargements ce mois-ci

* La CPC a indiqué en septembre avoir acheminé près de 50 millions de tonnes de pétrole via son terminal de la mer Noire entre le 1er janvier et le 25 septembre, soit une baisse de 4 millions de tonnes par rapport à la même période en 2025. Les expéditions ont été affectées par les attaques de drones ukrainiens contre le terminal et les pétroliers au début de l’année

* Plus de 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan transitent par l’oléoduc de la CPC. La majeure partie du brut provient des gigantesques gisements de Tengiz, Kashagan et Karachaganak

* Parmi les actionnaires de la CPC figurent la Russie (31 %), le Kazakhstan (20,75 %), Chevron CVX.N (15 %) et plusieurs entreprises privées