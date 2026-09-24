Selon certaines sources, les espoirs d'un nouvel accord avec Boeing s'amenuisent à l'approche du sommet américano-chinois

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* Depuis 2017, Boeing est pratiquement exclu des commandes chinoises, tandis qu’Airbus a gagné des parts de marché

* L'ordre du jour du sommet Trump-Xi est dominé par la trêve commerciale, l'IA, les ventes d'armes à Taïwan et les flux de matières premières

* Selon certaines sources, Boeing vise désormais à finaliser l'accord de mai portant sur 200 avions, et non à obtenir un nouvel engagement plus important

(Ajout d'un graphique, aucun changement dans le texte)

par Dan Catchpole et Tim Hepher

Les espoirs d’un nouvel engagement de la Chine à acheter des avions Boeing BA.N s’amenuisent à la veille du sommet de jeudi entre les présidents américain et chinois, ont déclaré mercredi deux personnes informées du dossier, alors que les négociations sont toujours en cours.

Le constructeur aéronautique tente plutôt de finaliser un accord de mai prévoyant l’achat de 200 avions par la Chine, plutôt que d’espérer, comme auparavant, obtenir de nouveaux engagements portant sur plusieurs centaines d’appareils supplémentaires, ont indiqué ces personnes sous couvert d’anonymat, les discussions étant confidentielles.

L'accord provisoire, conclu à l'occasion du dernier sommet du président américain Donald Trump avec son homologue chinois Xi Jinping à Pékin, a permis à Boeing de revenir dans la course aux commandes d'avions de ligne chinois.

Le constructeur américain avait été pratiquement écarté du marché depuis 2017, tandis que son concurrent européen Airbus

AIR.PA avait continué à accroître sa part de marché sur l’un des plus grands marchés aéronautiques mondiaux.

La Chine devrait commander environ 9 000 nouveaux avions d’ici 2045, soit plus que toute autre région, selon les prévisions de marché d’Airbus et de Boeing.

Les deux sommets Trump-Xi organisés cette année devaient donner le coup d’envoi d’une nouvelle vague d’achats auprès de Boeing. Avant le sommet de printemps, Boeing, ainsi que des responsables chinois et américains, discutaient d’un accord portant sur pas moins de 500 avions .

Après le sommet de mai, le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a déclaré que cet accord portant sur 200 avions, un chiffre inférieur aux attentes, constituait une « première tranche » de commandes et que la réouverture du marché chinois était la véritable victoire.

Les investisseurs et les analystes du secteur aéronautique s’attendaient à ce qu’une autre commande importante suive lors du sommet de jeudi, mais M. Ortberg a minimisé cette perspective la semaine dernière .

« Ce sera déjà une victoire si la commande de 200 avions peut être sauvée », a déclaré Richard Aboulafia, directeur général du cabinet de conseil en aérospatiale AeroDynamic Advisory.

Scott Kennedy, spécialiste de la Chine au Center for Strategic and International Studies, a indiqué que la conclusion de nouveaux contrats portant sur des avions de ligne n’était pas une priorité absolue lors de ce sommet.

Les responsables américains et chinois se concentrent davantage sur la prolongation d’une trêve commerciale et sur la discussion des mesures de protection en matière d’IA, des ventes d’armes à Taïwan et des accords commerciaux sur les exportations de soja et de terres rares, a-t-il ajouté.

« De nombreuses relations commerciales sont en jeu lors de ces réunions », a déclaré M. Kennedy. « De nouvelles commandes d’avions seraient un plus, mais je ne pense pas que ce soit une nécessité pour ce sommet. »

Boeing n’a pas souhaité faire de commentaires au-delà des déclarations de M. Ortberg la semaine dernière. Le ministère chinois du Commerce et son ambassade à Washington n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le bureau du représentant américain au commerce n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Les États-Unis et la Chine ont convenu de prolonger de deux mois une trêve commerciale qui devait expirer le 10 novembre, ce qui laisse plus de temps pour travailler sur un accord commercial potentiellement plus important, a déclaré mercredi le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent.

PERTE D’INFLUENCE

Airbus a mieux percé sur le marché chinois que Boeing ces dernières années, en partie parce qu’il dispose d’une chaîne d’assemblage final à Tianjin et que les relations sino-européennes ont été « plus sereines » que celles entre la Chine et les États-Unis, a déclaré Shukor Yusof, fondateur du cabinet de conseil en aviation Endau Analytics, basé à Singapour.

« Boeing a perdu une grande partie de son influence dans notre région, en partie à cause de la politique, mais surtout en raison de ses propres problèmes internes », a-t-il déclaré.

Il reste toutefois un certain espoir de progrès entre Boeing et la Chine, notamment concernant le contrat portant sur 200 avions annoncé en mai.

Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré lundi à Fox News qu’« environ 140 commandes d’avions de ligne sont en bonne voie », et que 10 autres commandes sont en cours de finalisation.

L’une des personnes informées du dossier a indiqué que les derniers détails concernant une partie de l’accord de mai pourraient être annoncés lors du sommet si les contrats parvenaient à être finalisés, malgré les difficultés.

Avant la signature de l’accord, la Chine s’était inquiétée de savoir si elle bénéficierait d’un accès garanti aux pièces de rechange , suite aux menaces proférées précédemment par Donald Trump. Le ministère chinois du Commerce a déclaré en mai que les États-Unis avaient fourni des garanties d’approvisionnement pour les pièces et composants de moteurs d’avion dans le cadre de l’accord Boeing.