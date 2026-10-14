Selon certaines sources, le siège social de Saudi Aramco a subi d'importants dégâts lors d'une attaque des Houthis

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(Ajout de précisions aux paragraphes 2 et 4)

Le siège social du géant pétrolier Saudi Aramco 2223.SE situé à Dhahran a subi d'importants dégâts lors d'une attaque mardi, un incendie s'étant propagé sur plusieurs étages, ont déclaré à Reuters trois personnes directement informées de la situation.

Les activités au sein du complexe, situé dans l'est de l'Arabie saoudite, se sont poursuivies normalement, mais certains employés ont été invités à travailler à domicile, selon deux de ces sources.

Une quatrième source a indiqué que certaines fonctions avaient été transférées vers des bureaux internationaux, ajoutant que l'incendie faisait toujours rage aux premières heures de mercredi.

Le site abrite un centre d’opérations qui aide la plus grande compagnie pétrolière mondiale à superviser ses plateformes pétrolières terrestres et offshore, ses raffineries, ses terminaux d’exportation et des milliers de kilomètres d’oléoducs.

Le ministère saoudien de l’Énergie a déclaré dans un communiqué que l’attaque de mardi soir, survenue alors que les combats s’intensifiaient entre les Houthis yéménites, alliés de l’Iran, et le royaume, avait provoqué un incendie de faible ampleur.

Deux de ces sources ont indiqué qu’un incendie s’était déclaré au neuvième étage de l’aile sud de l’immeuble de bureaux et s’était propagé entre le sixième et le dixième étage.

Une autre source a ajouté que les trois derniers étages du bâtiment, où se trouve le bureau du directeur général d’Aramco, Amin Nasser, avaient été gravement endommagés, une partie du plafond s’étant effondrée et les fenêtres et portes ayant été arrachées.

Aramco n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.