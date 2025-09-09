Selon certaines sources, le ministre américain des transports va rencontrer les directeurs généraux des compagnies aériennes pour discuter de la réforme du trafic aérien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire d'État aux Transports, Sean Duffy, prévoit de rencontrer mercredi les directeurs généraux des principales compagnies aériennes au sujet du plan de 12,5 milliards de dollars mis en place par le gouvernement pour rénover le système vieillissant de contrôle du trafic aérien du pays, ont indiqué des sources à l'agence Reuters.

M. Duffy participera à une réunion d'Airlines for America, le groupe commercial représentant United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N , American Airlines AAL.O , Southwest Airlines

LUV.N et d'autres.

Les compagnies aériennes ont fait pression sur l'USDOT pour qu'il prenne des mesures visant à supprimer les protections des passagers des compagnies aériennes avancées sous l'administration du président démocrate Joe Biden.