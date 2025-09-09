 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Selon certaines sources, le ministre américain des transports va rencontrer les directeurs généraux des compagnies aériennes pour discuter de la réforme du trafic aérien
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 19:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire d'État aux Transports, Sean Duffy, prévoit de rencontrer mercredi les directeurs généraux des principales compagnies aériennes au sujet du plan de 12,5 milliards de dollars mis en place par le gouvernement pour rénover le système vieillissant de contrôle du trafic aérien du pays, ont indiqué des sources à l'agence Reuters.

M. Duffy participera à une réunion d'Airlines for America, le groupe commercial représentant United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N , American Airlines AAL.O , Southwest Airlines

LUV.N et d'autres.

Les compagnies aériennes ont fait pression sur l'USDOT pour qu'il prenne des mesures visant à supprimer les protections des passagers des compagnies aériennes avancées sous l'administration du président démocrate Joe Biden.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
12,7250 USD NASDAQ -1,74%
DELTA AIR LINES
60,400 USD NYSE -2,27%
SOUTHWEST AIRLIN
30,845 USD NYSE -2,76%
UNITED AIRLINES
104,7400 USD NASDAQ -2,81%
