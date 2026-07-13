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Selon certaines sources, le Consortium du pipeline de la mer Caspienne aurait réduit ses exportations de pétrole de 7 % en juin par rapport à mai
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Consortium du pipeline de la Caspienne (CPC), qui représente 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan, a réduit ses livraisons de 7 % le mois dernier par rapport à mai, en raison de travaux de maintenance sur le plus grand gisement pétrolier du pays, Tengiz, et d'une baisse des flux en provenance de Russie, ont indiqué lundi deux sources du secteur.

* Selon ces sources, le CPC a réduit ses livraisons de pétrole en juin à 6,442 millions de tonnes métriques, soit 1,699 million de barils par jour, contre 7,187 millions de tonnes (1,83 million de bpd) en mai.

* Elles ont expliqué que cette baisse était due à un accident survenu sur le gisement de Tengiz fin mai et à une diminution des volumes de brut russe.

* Les expéditions de pétrole kazakh sont passées de 6,27 millions de tonnes en mai à 5,91 millions de tonnes en juin, soit une baisse de 3 % en volume quotidien, tandis que les expéditions de brut russe ont chuté de 0,92 million de tonnes à 0,53 million de tonnes, soit une baisse de 40 %, a précisé l’une des sources.

* La CPC ne commente pas ses activités commerciales.

* Le volume total des expéditions de pétrole via le terminal maritime de la CPC a chuté à 33,362 millions de tonnes au premier semestre 2026, contre 36,025 millions de tonnes au cours de la même période l’année précédente.

* Le Kazakhstan a suspendu ses exportations de pétrole vers l’Allemagne à compter du 1er mai, réacheminant les volumes ainsi libérés vers le réseau de la CPC.

* La CPC prévoit une augmentation des expéditions de pétrole, qui devraient passer de 70,5 millions de tonnes en 2025 à 72 millions de tonnes en 2026.

* La majeure partie du brut provient des gigantesques gisements pétroliers de la mer Caspienne, à savoir Tengiz, Kashagan et Karachaganak, et est chargée sur des pétroliers au terminal du consortium situé à Yuzhnaya Ozereyevka, près de Novorossiysk.

* Parmi les actionnaires de CPC figurent la Russie (31%), le Kazakhstan (20,75%), Chevron CVX.N (15%), ainsi qu’un certain nombre d’entreprises privées.

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