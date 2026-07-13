Une agence américaine clôture son examen du Starship avant le prochain vol d'essai de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails tirés du communiqué de la FAA tout au long du texte) par Joey Roulette

Lundi, l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis a clos son enquête sur l’échec du retour d’un propulseur du Starship de SpaceX

SPCX.O , survenu lors d’un essai en vol en mai, ouvrant ainsi la voie à la société spatiale d’Elon Musk pour lancer le prochain vol d’essai de la fusée depuis le Texas dès cette semaine. Le vol d'essai de la fusée Starship de SpaceX, effectué le 22 mai et qui constituait le 12e essai depuis avril 2023, a marqué les débuts d'une nouvelle version qui devrait être la pièce maîtresse de l'activité de lancement de satellites d'Elon Musk et permettre d'envoyer des astronautes sur la Lune.

Le propulseur Super Heavy du système de fusée a lancé Starship, l’étage supérieur, depuis le Texas vers l’espace, sur une trajectoire menant à l’océan Indien. Mais Super Heavy a échoué dans sa tentative de retour par un atterrissage en douceur contrôlé dans le golfe du Mexique.

Selon SpaceX, la manœuvre de séparation propulsive de l’étage supérieur de Starship pendant l’ascension — au cours de laquelle celui-ci allume ses propres moteurs pour s’élancer dans l’espace — a poussé le propulseur Super Heavy dans une position inattendue. Cinq des moteurs de Super Heavy n’ont par la suite pas réussi à s’allumer et le propulseur a plongé dans le golfe à grande vitesse, explosant à l’impact.

La FAA, qui supervise les activités des fusées commerciales aux États-Unis, a indiqué que le rapport d’incident de SpaceX sur cette défaillance faisait état de dommages thermiques subis par le propulseur pendant l’ascension et de “réglages erronés du système d’alarme des moteurs”. L’agence a précisé que SpaceX avait identifié quatre mesures correctives.