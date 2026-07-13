Chemins de fer italiens: une figure du groupe va remplacer le DG démissionnaire

( AFP / TIZIANA FABI )

Le groupe ferroviaire public italien Ferrovie dello Stato (FS) va nommer à sa tête un dirigeant issu de ses rangs, Gianpiero Strisciuglio, a annoncé le groupe lundi dans un communiqué.

L'assemblée des actionnaires de FS a invité son conseil d'administration à le choisir pour remplacer Stefano Antonio Donnarumma, écarté par le gouvernement après seulement deux ans de mandat.

Gianpiero Strisciuglio, 47 ans, est un fin connaisseur des chemins de fer italiens. Ingénieur de formation, il a dirigé la filiale logistique et le réseau ferré au sein de Ferrovie dello Stato, puis la filiale de transport de passagers Trenitalia.

M. Strisciuglio est nommé jusqu'en 2028. Le président du groupe Tommaso Tanzilli, nommé en même temps que M. Donnarumma en 2024, conserve son poste.

Stefano Antonio Donnarumma a démissionné après des semaines de tensions internes et avec le ministère des Transports, sur fond de grèves et d'importants retards liés à de nombreux travaux de modernisation en cours.

Le ministre des Transports Matteo Salvini avait indiqué début juillet qu'il souhaitait la nomination d'un responsable en interne possédant "des décennies d'expérience dans les chemins de fer", alors que M. Donnarumma venait du secteur de l'énergie.

L'opposition au gouvernement de Giorgia Meloni a condamné le fait que M. Donnarumma serve de "bouc émissaire" pour les dysfonctionnements du rail.

Après une perte de 198 millions d'euros en 2024, le groupe Ferrovie dello Stato était revenu dans le vert en 2025 en dégageant un petit bénéfice net de 30 millions d'euros, tout en accélérant ses investissements et son déploiement à l'international, notamment en France.