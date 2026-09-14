Selon certaines sources, la CPC aurait augmenté ses exportations de pétrole de 22 % en août, suite à une baisse du nombre d'attaques contre des pétroliers

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Le Consortium du pipeline de la Caspienne (CPC) a augmenté ses exportations de pétrole en août de 22 % par rapport au mois précédent, pour atteindre 6,288 millions de tonnes métriques, soit 1,6 million de barils par jour (bpd), les chargements s'étant stabilisés grâce à la baisse des attaques contre les pétroliers, ont indiqué deux sources du secteur à Reuters.

En juillet , les chargements de pétrole « CPC Blend » avaient chuté à 5,172 millions de tonnes, soit 1,32 million de bpd, car une vague d’attaques contre des pétroliers en mer Noire avait conduit le terminal à suspendre les chargements et la plupart des armateurs à renoncer à leurs demandes de traversées vers les ports russes.

Les exportations de pétrole kazakh via le réseau CPC ont augmenté, passant de 4,6 millions de tonnes en juillet à 5,7 millions de tonnes en août, soit une hausse de 25 % en volume quotidien, tandis que les expéditions de brut russe ont reculé de 4 %, passant de 570.000 tonnes à 550.000 tonnes, selon l’une des sources.

La CPC ne commente pas ses opérations commerciales.

Le volume total de chargements de pétrole au terminal de la CPC sur la mer Noire a baissé à 44,8 millions de tonnes entre janvier et août, contre 48,9 millions de tonnes sur la même période l’année précédente, soit une baisse d’environ 8 %.

Le consortium devrait réduire ses exportations en septembre à environ 1,5 million de barils par jour en raison de travaux de maintenance sur le gisement de pétrole et de condensats de gaz de Karachaganak, au Kazakhstan.

La CPC, qui exporte principalement du brut kazakh, a suspendu à plusieurs reprises ses livraisons de pétrole en juillet à la suite d’attaques de drones contre des pétroliers près de son terminal de la mer Noire à Yuzhnaya Ozereyevka, près de Novorossiisk.

Plus de 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan transitent par l’oléoduc de la CPC. La majeure partie du brut provient des gigantesques gisements de Tengiz, Kashagan et Karachaganak.

Parmi les actionnaires de la CPC figurent la Russie, avec une participation de 31 %, le Kazakhstan, avec 20,75 %, Chevron

CVX.N , avec 15 %, ainsi qu'un certain nombre d'entreprises privées.