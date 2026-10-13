Selon certaines sources, l'unité de craquage catalytique de la raffinerie Phillips 66 de Wood River serait à l'arrêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
par Nicole Jao
La raffinerie de Wood River, exploitée par Phillips 66 PSX.N dans l'Illinois et d'une capacité de 355 000 barils par jour, a connu des problèmes avec l'une de ses unités de craquage catalytique et a été mise à l'arrêt, ont indiqué deux sources.
Phillips 66 n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Située à Roxana, dans l'Illinois, cette raffinerie produit des carburants destinés aux transports, notamment de l'essence, du diesel et du kérosène.
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