Selon certaines sources, l'unité de craquage catalytique de la raffinerie Phillips 66 de Wood River serait à l'arrêt

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par Nicole Jao

La raffinerie de Wood River, exploitée par Phillips 66 PSX.N dans l'Illinois et d'une capacité de 355 000 barils par jour, a connu des problèmes avec l'une de ses unités de craquage catalytique et a été mise à l'arrêt, ont indiqué deux sources.

Phillips 66 n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Située à Roxana, dans l'Illinois, cette raffinerie produit des carburants destinés aux transports, notamment de l'essence, du diesel et du kérosène.