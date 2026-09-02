Selon certaines sources, Chevron et ENI figureraient parmi les entreprises sur le point de signer des accords énergétiques au Venezuela

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(Mise à jour des premier et deuxième paragraphes avec l'ajout d'entreprises supplémentaires prévoyant de signer des accords; ajout de contexte dans les paragraphes 3 et 4; modification du symbole boursier d'ONGC dans l'avant-dernier paragraphe)

* La plupart de ces accords portent sur des extensions de projets qui font l'objet de négociations cette année

* Chevron va investir plus de 7 milliards de dollars pour doubler sa production de pétrole et atteindre 600 000 barils par jour d'ici cinq ans

* KEO Capital exploitera le projet Petrourdaneta et accordera un crédit de 350 millions de dollars

* Primavera pourrait obtenir l'accès à au moins trois zones pétrolières

par Marianna Parraga et Timothy Gardner

Les producteurs de pétrole américains Chevron CVX.N , l'italien ENI ENI.MI et le colombien Geopark

GPRK.N figurent parmi les entreprises qui devraient signer des accords énergétiques au Venezuela dès mercredi, ont indiqué trois sources proches des préparatifs.

Parmi les autres entreprises qui prévoient de signer des accords figurent la société d’électricité GE Vernova GEV.N , la société de services pétroliers Aspect, basée à Denver, ainsi que les investisseurs KEO Capital KEOC.ST et Primavera, ont précisé ces sources.

Ces accords ne sont pas liés à l’accord controversé entre Caracas et Washington , qui donne aux États-Unis l’accès à 17 grands gisements pétroliers. La plupart de ces accords concernent des extensions de projets qui faisaient l’objet de négociations avec le ministère vénézuélien du Pétrole et la compagnie pétrolière d’État PDVSA, dans le cadre de la révision de dizaines de contrats énergétiques selon de nouvelles conditions, en vertu d’une réforme pétrolière de grande envergure approuvée en janvier.

Cette vague de signatures représente néanmoins le dernier effort en date des entreprises privées et des gouvernements pour relancer l’industrie pétrolière vénézuélienne en difficulté, qui produit actuellement environ 1,25 million de barils par jour, un chiffre bien en deçà de son pic de 3 millions de barils par jour atteint à la fin des années 1990.

La plupart des grandes compagnies pétrolières ont évité tout investissement majeur dans le pays pendant des années, se retirant après la nationalisation de 2007. Le secteur a également vacillé en raison du manque d’investissements, d’une mauvaise gestion et des sanctions imposées par les États-Unis, qui mènent désormais un plan d’investissement de 100 milliards de dollars qui, selon les responsables, permettra de doubler la production dans les années à venir.

CHEVRON VA INVESTIR 7 MILLIARDS DE DOLLARS

Le géant pétrolier américain Chevron prévoit d’investir plus de 7 milliards de dollars pour plus que doubler la production de brut dans ce pays membre de l’OPEP, la portant à environ 600 000 barils par jour au cours des cinq prochaines années, dans le cadre de sa stratégie visant à développer ses coentreprises avec PDVSA, a-t-il annoncé mercredi.

KEO Capital a indiqué dans un communiqué la semaine dernière que l’une de ses filiales américaines avait conclu un accord avec PDVSA concernant la coentreprise pétrolière Petrourdaneta, après approbation de son conseil d’administration, faisant ainsi de la société l’opérateur du projet et prévoyant une ligne de crédit de 350 millions de dollars.

ENI, qui partage un projet gazier offshore avec Repsol

REP.MC et un projet pétrolier en eaux peu profondes avec PDVSA, cherche à étendre ses activités pétrolières au Venezuela à travers une nouvelle zone située dans la ceinture de l’Orénoque, selon des sources distinctes.

La société a déclaré à Reuters la semaine dernière qu"elle travaillait avec ses partenaires vénézuéliens pour “soutenir la revitalisation du secteur énergétique du pays”. Elle n'a pas souhaité donner plus de détails.

Geopark, basée en Colombie, et GE Vernova n’ont pas souhaité faire de commentaire.

Primavera, une société énergétique cofondée par le milliardaire Fred Ehrsam pour investir au Venezuela et qui négocie actuellement au moins trois zones pétrolières, n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter.

La ministre vénézuélienne du Pétrole, Paula Henao, et le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, arrivés à Caracas mardi en fin de journée, devraient superviser la signature des contrats, ont indiqué des responsables.

La société indienne ONGC ONGS.NS a également bien avancé dans ses négociations avec les autorités vénézuéliennes, ce qui pourrait bientôt déboucher sur des contrats, mais ceux-ci ne devraient pas être signés lors de ce même événement, ont indiqué des sources distinctes.

L’ONGC n’a pas répondu aux demandes de commentaires.