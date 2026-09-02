Le patron de Nvidia exhorte le G20 à construire des centres de données, sans "peur" de l'IA

Jensen Huang, le patron de Nvidia, lors d'une réunion ministérielle du G20 à Chapel Hill (Caroline du Nord), le 2 septembre 2026 ( AFP / Matt RAMEY )

Le patron de Nvidia Jensen Huang a exhorté mercredi les ministres du G20 à construire davantage de centres de données pour accompagner la révolution de l'intelligence artificielle (IA), avertissant que les dirigeants qui brandissent la menace de l'IA risquent de laisser leur pays à la traîne.

Il s'exprimait au deuxième jour d'une réunion du G20 en Caroline du Nord, où l'administration Trump a réuni les grands patrons de l'IA, venus exposer leur vision aux ministres des vingt premières économies mondiales.

"Au bout du compte, ce que chaque pays devra reconnaître, c'est que l'IA est une infrastructure, au même titre que l'eau, les routes, l'électricité, internet", a déclaré Jensen Huang.

"Chaque pays doit construire des infrastructures pour pouvoir soutenir sa propre économie", a-t-il ajouté.

Nvidia est l'entreprise au coeur de la frénésie d'IA générative, qui l'a propulsée au rang de première capitalisation boursière mondiale.

Ses processeurs graphiques (GPU), installés dans des centres de données qui sortent de terre à travers le monde, sont les composants essentiels de l'entraînement des modèles d'IA.

Ces installations fournissent "la capacité intellectuelle numérique pour soutenir vos chercheurs, vos étudiants, la société, les industries et les start-ups", a encore souligné le dirigeant, qui avait délaissé son emblématique blouson de cuir pour un classique costume-cravate.

Jensen Huang a par ailleurs balayé l'idée que l'IA menacerait l'emploi, l'une des craintes qui alimentent l'opposition du public à cette technologie.

"L'idée que tous les emplois vont être supprimés, c'est tout simplement absurde", a-t-il lancé aux ministres: "les tâches vont être automatisées, mais la raison d'être de nos métiers demeure."

Les pays dont les dirigeants "parlent de la technologie avec peur, avec incertitude" en pâtiront, a-t-il averti. "Le pire scénario, c'est de ne pas en tirer parti, d'être distancé. C'est le pire de tous les scénarios."

Il a aussi appelé les gouvernements à ne pas surréglementer la technologie, faisant écho aux propos tenus la veille par Elon Musk : "Ne réglementez pas sur la base de préjudices hypothétiques et théoriques, mais pour des préjudices réels et concrets."

Son intervention était animée par le secrétaire au Commerce Howard Lutnick, qui a décrit le patron, né à Taïwan et naturalisé américain, comme un véritable "trésor national" des Etats-Unis.

"Votre entreprise nous conduit sur une voie qu'aucun d'entre nous, dans sa jeunesse, n'aurait crue possible", a dit M. Lutnick.

La réunion se tient en pleine fronde contre les centres de données aux Etats-Unis, devenue un sujet majeur des élections de mi-mandat de novembre.

Donald Trump a fustigé lundi les opposants à ces infrastructures, leur prédisant qu'ils finiraient "arriérés et pauvres" en faisant le jeu de la Chine.