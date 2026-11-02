Selon certaines sources, Cerberus collaborerait avec Goldman Sachs dans le cadre d'une éventuelle cession de la banque française CCF

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par Amy-Jo Crowley et Valentina Za

Cerberus Capital Management travaille avec Goldman Sachs sur la vente éventuelle de son activité bancaire française, le Groupe CCF, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier, le processus devant officiellement débuter d’ici quelques semaines.

La vente éventuelle du CCF par Cerberus intervient dans un contexte marqué par des inquiétudes concernant les finances publiques françaises et l’approche des élections législatives, qui ont pesé sur les obligations d’État françaises, les taux à 10 ans ayant atteint leur plus haut niveau depuis le début des années 2000.

“Le CCF ne commente pas les rumeurs. La banque reste pleinement concentrée sur la poursuite de la dynamique commerciale qu’elle a su créer”, a déclaré à Reuters un représentant de la banque française.

Les représentants de Cerberus et de Goldman Sachs ont refusé de commenter.

Les banques françaises ont une exposition modeste à la dette publique du pays et les investisseurs ont principalement mis en avant la hausse des coûts de financement pour le secteur comme une conséquence de la chute des cours obligataires.

Le journal français Le Figaro avait rapporté en avril que des banquiers d’affaires avaient commencé à contacter des acquéreurs potentiels pour évaluer l’intérêt suscité par CCF, mais qu’aucun processus de vente officiel n’avait été lancé.

Le CCF a démenti cette information, affirmant qu’il poursuivait une stratégie à long terme visant à construire une banque axée sur la gestion de patrimoine.

Cerberus a commencé à développer une activité bancaire en France en 2016, lorsqu’il a conclu un accord pour racheter GE Money Bank France. La société d’investissement américaine a ensuite rebaptisé ses activités bancaires françaises “My Money Bank” en mars 2017, à la conclusion de la transaction.

En 2021, Cerberus a décidé d’étendre sa présence en concluant un accord pour racheter la banque de détail française de HSBC HSBA.L , qui compte 244 agences et environ 3.900 collaborateurs, pour un prix symbolique de 1€.

Cette opération, finalisée en janvier 2024 , a conduit au changement de nom de My Money Group, qui est devenu le Groupe CCF, marquant ainsi la renaissance de la marque centenaire Crédit Commercial de France, anciennement détenue par HSBC.

Le CCF déclare disposer de 31 milliards d'euros d’actifs, dont environ deux tiers sous forme de prêts, et d’un produit net bancaire de 806 millions d’euros.

Depuis 2023, le CCF est dirigé par Niccolo Ubertalli, ancien cadre supérieur d’UniCredit CRDI.MI , qui a quitté la deuxième plus grande banque italienne en 2022 après s’être brouillé avec son directeur général, Andrea Orcel .

(1 dollar = 0,8948 euros)